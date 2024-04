Olympia-Quali: Einsatz von Alina Grijseels weiter offen

Alina Grijseels verletzt sich im Länderspiel gegen die Ukraine. Vor dem Start der Olympia-Qualifikation gibt Bundestrainer Markus Gaugisch ein Update.

Der Einsatz von Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels in der Olympia-Qualifikation ist auch zwei Tage vor dem Auftakt gegen Slowenien weiter offen. "Wir können das jetzt noch nicht absehen, ob das reicht. Wir bereiten uns in alle Richtungen vor und haben auch Ideen für ein Spiel ohne Alina", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am heutigen Dienstag (9. April).

Gaugisch: "Es wird besser. Aber..."

Im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine hatte sich die deutsche Co-Kapitänin in der vergangenen Woche am linken Sprunggelenk verletzt und bereits die abschließenden Partien gegen Israel verpasst. "Es wird besser. Aber solche Verletzungen brauchen Zeit", sagte Gaugisch.

In dem Vierer-Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay muss die DHB-Auswahl in Neu-Ulm mindestens Zweiter werden, um erstmals seit 2008 wieder bei Olympischen Spielen dabei zu sein.