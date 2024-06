Olympia: Niklas Landin wird Fahnenträger des dänischen Teams

Niklas Landin wird bei seinen letzten Olympischen Spielen eine große Ehre zuteil: Der Handball-Torhüter wurde zu einem der beiden Fahnenträger von Dänemark ernannt.

Nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer macht Niklas Landin Schluss - in der dänischen Nationalmannschaft (wir berichteten). Über 15 Jahre nach seinem Debüt im Trikot von Dänemark verabschiedet der Ausnahme-Torhüter sich in diesem Sommer aus dem Kreis der Nationalmannschaft.

Bei seinem letzten Turnier für die dänische Handball-Nationalmannschaft werden Landins Leistungen für Dänemark noch einmal honoriert. Der 35-Jährige wird gemeinsam mit Seglerin Anne-Marie Rindom bei der Eröffnungsfeier von Olympia die dänische Fahne tragen. Das teilte der dänische Handballverband mit.

Fahnenträger Landin "unglaublich stolz"

"Ich war wirklich berührt, als ich gefragt wurde, ob ich Fahnenträger bei den Olympischen Spielen sein möchte", berichtet Landin auf der Webseite des dänischen Verbands. "Das ist riesig für mich und ich kann mir keine größere Ehre oder Anerkennung für das vorstellen, was ich als Sportler erreicht habe."

"Dass ich als erster Handballspieler die dänische Olympiamannschaft leiten darf, ist etwas ganz Besonderes und macht mich unglaublich stolz", so Landin weiter. "Ich glaube nicht, dass es mit irgendeinem anderen Erlebnis in der Welt des Sports vergleichbar ist, und ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch zu toppen ist."

Landin debütierte im November 2008 gegen Österreich. Seitdem war er bei jedem Großturnier dabei. Er steht aktuell bei 273 Länderspielen für Dänemark, hat mit seinem Team alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Der zweimalige Welthandballer wurde 2012 Europameister, drei Mal in Folge Weltmeister (2019, 2021 und 2023) und eben 2016 Olympiasieger. Dazu kommen zahlreiche weitere Medaillen.

