Olympia in Paris: Diese deutschen Mannschaften sind dabei

Die Basketballer haben es vorgemacht, die Volleyballer sind jetzt auch bei Olympia in Paris dabei. Welche deutschen Teams haben noch die Chance auf einen Startplatz bei den Sommerspielen 2024?

Sie fahren nach Paris: Die DVV-Herren haben in Rio bestanden. IMAGO/Fotoarena

Nach den Basketball-Weltmeistern haben es auch die deutschen Volleyballer zu Olympia geschafft. So ist der Stand der Qualifikation in den Team-Sportarten.

DFB-Frauen bangen - Mehrere Chancen für den DHB

Fußball: Die Männer haben sich erstmals seit London 2012 nicht qualifiziert. Die fortan von Horst Hrubesch trainierte Frauen-Auswahl muss nach einer Auftakt-Niederlage in der Nations League gegen Dänemark ebenfalls um das Ticket für Paris bangen.

Handball: Die Männer könnten es als Sieger bei der Heim-EM im Januar oder über eines von drei Qualifikationsturnieren danach zu Olympia schaffen. Die Frauen werden wohl den Umweg über ein Quali-Turnier gehen müssen, der WM-Titel im Dezember ist unwahrscheinlich.

Basketball: Das Team um Dennis Schröder hat sich mit dem WM-Titel die Olympia-Teilnahme gesichert. Bei den Frauen sind die Aussichten beim Qualifikationsturnier im Februar in Brasilien nicht schlecht.

Hockey-Teams müssen nachsitzen

Basketball 3x3: Die Startplätze werden zum Teil über die Rangliste, zum Teil über Quali-Turniere vergeben. Bei der Premiere 2021 in Tokio waren deutsche Teams nicht vertreten.

Hockey: Beide Teams haben die erste Quali-Chance bei der Heim-EM vergeben. Nun müssen Damen und Herren bei Qualifikationsturnieren im Januar ran.

Volleyball: Die Männer-Auswahl hat sich beim Quali-Turnier in Brasilien erstmals seit 2012 wieder einen Platz bei Olympia gesichert. Die Frauen haben das Direkt-Ticket verpasst und müssen nun in der Weltrangliste Plätze gutmachen, um doch noch in Paris dabei zu sein.

Beach-Volleyballer hoffen noch

Beach-Volleyball: Bei der laufenden WM in Mexiko qualifizieren sich die Titelträger automatisch für Olympia. Danach gibt es bis Juni 2024 weitere Chancen auf Startplätze in Paris für bis zu zwei deutsche Teams bei Männern und Frauen.

Wasserball: Dass die deutschen Teams einen der noch offenen Teilnehmerplätze für Paris bei der EM in Tel Aviv im Januar und bei der WM in Doha einen Monat später ergattern, ist wenig wahrscheinlich.

Rugby: Olympia in Paris findet erneut ohne deutsche Teams statt.