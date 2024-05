Olympia in Gefahr? Lott muss bangen

Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch hat Annika Lott für die Olympia-Vorbereitung nominiert, obwohl die Rückraumspielerin seit Monaten verletzungsbedingt fehlt. Nun gibt der Geschäftsführer des Thüringer HC ein Update zur Situation bei Lott.

Für die deutschen Frauen-Nationalmannschaft steht in diesem Sommer ein großes Highlight an. Erstmals seit 2008 hat sich eine DHB-Auswahl für die Olympischen Spielen qualifiziert.

Bundestrainer Markus Gaugisch hat jüngst die 21 Spielerinnen nominiert, aus denen letztlich die 14 Profis für das Turnier in Paris sowie Lille kommen werden. Mit von der Partie ist dabei auch etwas überraschend Annika Lott.

Lott mit "langwieriger Knieverletzung" weiter außer Gefecht gesetzt

Die Rückraumspielerin des Thüringer HC hat sich mit starken Leistungen zwar längst zu einer verlässlichen Größen entwickelt. Allerdings hat die 24-Jährige nun schon seit Wochen nicht mehr gespielt und auch das Quali-Turnier für die Olympischen Spiele verpasst.

"Es ist eine langwierige Knieverletzung", schildert Maik Schenk, Geschäftsführer des THC, gegenüber handball-world die aktuelle Lage bei Lott. Dabei erklärt er, dass es "keine klar zuzuordnende Knieverletzung" ist und auch daher auch eine genaue Prognose schwerfällt.

Nichtsdestotrotz arbeite die Ärzte des Teams "fast Tag und Nacht", um die Spielerin wieder fit zu bekommen. "Der DHB ist ständig auf dem neusten Stand und die Ärzte tauschen sich aus", berichtet Schenk.

Dabei haben sich alle Beteiligten auf den Plan geeinigt, dass die Rückraumspielerin bein den Olympischen Spielen einsatzbereit ist, um so den arrivierten Kräften wie Emily Bölk oder Xenia Smits Ruhepausen zu geben. Lott ist dabei sehr dankbar für die Unterstützung seitens des Vereins und des DHBs, wie sie unsere Redaktion wissen lässt.

Muss Lott um Olympia bangen?

Doch wann sie wieder fit sein wird, "ist noch nicht abzusehen", so Schenk. Für die Partie beim HSV Solingen-Gräfrath 76 am vergangenen Samstag war Lott "keine Option". Auch ein Einsatz beim Saisonfinale gegen den TuS Metzingen ist alles andere als gewiss. "Wir schauen von Tag zu Tag", erläutert Schenk, der seit über fünf Jahre die Geschicke des Klubs leitet.

Dabei ergänzt er: "Wir hätten uns gewünscht, dass sie schneller wieder fit ist." Kein Wunder, denn schließlich hofft der THC-Boss, dass sich der Traum für sein Schützling mit der Olympia-Teilnahme erfüllt.

Es wird allerdings ein Wettlauf mit der Zeit werden. Ab dem 10. Juni beginnt der Lehrgang, der bis zum 23. Juni läuft. "Wir wollen in Oberstaufen alle Spielerinnen sehen, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spiele infrage kommen", macht Gaugisch in der Mitteilung des Verbandes klar.

Dabei würde der Bundestrainer aber womöglich eine Ausnahme für Lott machen. Schließlich weiß er um den Wert der wurfgewaltigen Halblinken.