Olympia im TV: Eröffnungsfeier live in der ARD

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) auf der Seine in Paris wird live von der ARD übertragen. Ob die beiden deutschen Handball-Nationalteams angesichts des Turnierstarts teilnehmen, ist offen.

Wie die ARD am Mittwoch mitteilte wird die pompöse Veranstaltung, bei der die Olympioniken auf Booten zum Trocadero gefahren werden, den Auftakt für das umfangreiche Olympia-Programm der ARD darstellen. Die Übertragung am 26. Juli beginnt um 18.00 Uhr.

Im weiteren Verlauf wird sich das Erste mit dem ZDF tageweise abwechseln und an insgesamt neun Sendetagen bis zu 17 Stunden täglich live übertragen. "Die Olympischen Spiele und die Paralympics in Paris sind für uns wunderbare programmliche Höhepunkte, die wir prominent im Ersten und der ARD Mediathek zeigen werden" sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.

Esther Sedlaczek und der frühere Handballer Alexander Bommes werden die Moderation aus dem Sendestudio in Paris, welches sich die ARD mit dem ZDF teilt, übernehmen. Die Federführung der ARD-Übertragungen liegt wie gewohnt beim Norddeutschen Rundfunk.

Der Fokus liegt auf den Live-Übertragungen und wir von einem breiten multimedialen Programm, bestehend aus Podcasts, hintergründigen Dokumentationen oder Text-Nachrichten via WhatsApp-Messenger, flankiert. Dabei kommt auch der neu entwickelte Multistreamplayer zum Einsatz, der die Möglichkeit von bis zu zehn web-exklusive Livestreams bietet. Insgesamt umfasst das digitale Olympia-Programm rund 1500 Stunden.

Bei den Paralympics (28. August bis 8. September) wird im Ersten an jedem zweiten Tag eine Live-Übertragung zwischen 11.00 und 15.00 Uhr stattfinden, darüber hinaus wird am 2. und 4. September zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr nach Paris geschaltet. In der ARD Mediathek gibt es dazu rund 75 Stunden Livestreaming der Wettbewerbe.

