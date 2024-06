Olympia-Generalproben der deutschen Nationalmannschaften im Free-TV

Die Olympischen Spiele rücken immer näher: In genau einem Monat starten die Männer ins Turnier, die Frauen machen schon zwei Tage früher den Auftakt. Um in Paris in Topform zu sein, bestreiten die beiden Mannschaften am 19. und 21. Juli in Stuttgart noch zwei Länderspiele. Diese werden im Free-TV zu sehen sein.

Die letzten Tests vor den Olympischen Spielen werden auf Sport1 übertragen. Ingrid Anderson-Jensen