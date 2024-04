Olympia als krönender Abschluss: Hansen beendet Karriere im Sommer

Der Handball verliert einen seiner größten Stars: Mikkel Hansen beendet seine Karriere im Sommer - und damit ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende bei Aalborg Handbold.

Als der Champions-League-Viertelfinalist Aalborg Handbold am Dienstag die Einladung zu einer Pressekonferenz verschickte, auf der über die "künftige Zusammenarbeit" zwischen dem Verein und Mikkel Hansen unterrichtet werden sollte, war in dänischen Medien bereits von einem Karriereende die Rede. Und so kam es am Mittwoch dann auch.

Hansen kündigte emotional angefasst an, seine überaus erfolgreiche Karriere im Sommer zu beenden. Ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende (2025) in Aalborg, wo er 2022 nach zehn Jahren bei Paris Saint-Germain angeheuert hatte. "Ich habe das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, um meine Schuhe an den Nagel zu hängen", sagte Hansen. "Solange ich noch voll hinter dem stehe, was ich tue."

Mit Hansen verliert der Sport einen seiner größten Stars. Der 36 Jahre alte Rückraumspieler war dreimal Welthandballer (2011, 2015 und 2018). Mit Dänemark holte Hansen Goldmedaillen bei der EM 2012, Olympia 2016 sowie den letzten drei Weltmeisterschaften 2019, 2021 und 2023. Dazu kommen auf Vereinsebene unzählige nationale Meisterschaften und Pokale. Nur die Champions League hat er bisher noch nicht gewonnen.

"Seit fast 20 Jahren lebe ich von dem Sport, den ich liebe", blickte Hansen zurück. "Ich werde für immer dankbar sein für all die Erfahrungen, die ich durch den Handball gemacht habe. Es ist ein Spiel, das ich liebe. Die Einheit und Teil eines Teams zu sein, ist unglaublich. Ich habe viele Freundschaften fürs Leben geschlossen."

Gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren hatte Hansen jedoch immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Knie-OP in seiner letzten Saison bei PSG erlitt er eine Lungenembolie. Zurück in Dänemark, war er wegen Stress-Symptomen über mehrere Monate krankgeschrieben. Aktuell fällt er wegen Leistenproblemen aus und verpasste so den Endspurt der regulären Liga-Saison in Dänemark. Seine körperliche Verfassung sei aber nicht der Grund für das vorzeitige Karriereende, betonte Hansen: "Ich bin auch an einem Punkt angelangt, an dem ich spüre, dass es noch andere Dinge gibt."

In seiner früheren Wahlheimat Paris könnte sich im Sommer ein Kreis schließen. "Ich würde gerne zu den Olympischen Spielen fahren", sagte Hansen. Noch einmal Olympia - es wäre ein krönender Abschluss einer herausragenden Karriere.