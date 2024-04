Olympia 24: Diese Sportarten sind neu dabei

Sportklettern

In Paris wird das Sportklettern in Speed und in eine Kombination aus Bouldern und Lead aufgeteilt. Beim Speed soll schnellstmöglich eine 15 Meter und fünf Grad überhängende Wand in wenigen Sekunden bezwungen werden. Ziel beim Bouldern ist das Erklimmen einer 4,5 Meter hohen Wand in einer begrenzten Zeit mit möglichst wenigen Versuchen; kombiniert wird dies mit Lead, wo ebenfalls in einer begrenzten Zeit eine 15 Meter hohe Wand geklettert werden muss, allerdings ohne die Route vorher gesehen zu haben. imago images/AFLOSPORT