Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Sportarten, Übertragung

Im Sommer werden zum dritten Mal in der Historie die Olympischen Sommerspiele in Paris veranstaltet. Alle Informationen zu einem der Sporthighlights des Jahres hier in der Übersicht.

Wann finden die Olympischen Sommerspiel 2024 statt?

Am Freitag, den 26. Juli, beginnen die Olympischen Spiele offiziell mit der Eröffnungsfeier auf dem Pariser Fluss Seine. Die Abschlusszeremonie wird am Sonntag, den 11. August, veranstaltet.

Der Zeitplan für Olympia 2024

Mit den ersten Vorrundenspielen im Handball, 7er-Rugby und im Fußball beginnen die ersten Wettkämpfe am 24. Juli und damit bereits vor der Eröffnungsfeier. Nach dem offiziellen Beginn der Olympischen Sommerspiele finden über den gesamten Tag Wettkämpfe statt, um 7.30 Uhr treten die ersten Athleten und Athletinnen an und erst nach Mitternacht geht der Tag zu Ende. Es dauert nur einen Tag bis zur ersten Medaillenvergabe. Am 27. Juli kommt es in acht Sportarten zum Kampf um Gold. Am 3. und 4. August geht es in den Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen heiß her, an dem Wochenende fallen dort einige Medaillenentscheidungen in den Abendstunden.

Der detaillierte Zeitplan wird voraussichtlich im Frühjahr bekanntgegeben.

Die Stadien und Wettkampfstätten im Überblick

An 35 Standorten werden die Wettkämpfe sowie die Eröffnungs- und Abschlussfeier ausgetragen, nicht alle davon in Paris und dessen Vororten. Die Basketball-, Fußball- und Handballspiele werden auf sieben weitere französische Städte ausgelagert, gesegelt wird im Mittelmeer vor Marseille und die Surf-Wettbewerbe werden in Teahupo'o auf Tahiti stattfinden.

Diese Stadien und Wettkampfstätten befinden sich in und um Paris:

- Stade de France

- Hotel de Ville

- Stade Roland Garros

- Eiffelturm-Stadion

- Golf National

- Place de la Concorde

- Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome and BMX Stadium

- Pont d'Iena, Vaires-sur-Marne Nautical Stadium

- Invalides

- Chateau de Versailles

- Grand Palais

- Bercy Arena

- Le Bourget

- Porte de la Chapelle Arena

- Champ-de-Mars-Arena

- Yves-Du-Manoir-Stadium

- Pont Alexandre III

- North Paris Arena

- Paris La Defense Arena

- Aquatics Centre

- South Paris Arena

- Elancourt Hill

- Chateauroux Shooting Center

- Parc des Princes

Welche Neuerungen und Sportarten gibt es bei Olympia 2024?

Neben den 28 Kernsportarten der Olympischen Spiele werden auch in Skateboard, Sportklettern und Surfen, die bereits bei den Sommerspielen in Tokio 2021 dabei waren, Wettbewerbe veranstaltet. Neu dabei ist Breaking, in der Sportart werden zwei Wettbewerbe - einer für Frauen und einer für Männer - ausgetragen. 16 B-Boys und B-Girls werden da für eine Nation in Solo-Battles antreten.

Alle Sportarten bei Olympia 2024 im Überblick

In diesen 32 Sportarten treten die Athleten und Athletinnen in 329 Wettkämpfen in Paris gegeneinander an:

- 3x3-Basketball

- 7er-Rugby

- Badminton

- Basketball

- Beachvolleyball

- Bogenschießen

- Boxen

- Breaking

- Fechten

- Fußball

- Gerätturnen

- Gewichtheben

- Golf

- Handball

- Hockey

- Judo

- Kanu-Rennsport

- Kanu-Slalom

- Leichtathletik

- Marathonschwimmen

- Moderner Fünfkampf

- Radsport - BMX Freestyle

- Radsport - BMX Race

- Radsport - Mountainbike

- Radsport - Straße

- Radsport - Bahnradrennen

- Reiten

- Rhythmische Sportgymnastik

- Ringen

- Rudern

- Schießen

- Schwimmen

- Segeln

- Skateboard

- Sportklettern

- Surfen

- Synchronschwimmen

- Taekwondo

- Tennis

- Tischtennis

- Trampolinturnen

- Triathlon

- Volleyball

- Wasserball

- Wasserspringen

Wer überträgt Olympia 2024 live in TV und Stream?

Die Olympischen Sommerspiele können im Free-TV und kostenlosen Livestreams verfolgt werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF konnten sich Übertragungsrechte sichern. Auch bei Eurosport und Discovery+ können die Wettkämpfe live verfolgt werden.

