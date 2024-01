Olympia 2024: Diese deutschen Mannschaften sind qualifiziert

Die Basketballer haben es vorgemacht, die Volleyballer sind jetzt auch bei Olympia in Paris dabei. Welche deutschen Teams haben noch die Chance auf einen Startplatz bei den Sommerspielen 2024?

Am 26. Juli 2024 starten die Olympischen Spiele in Paris. Nach den Basketball-Weltmeistern haben es auch die deutschen Volleyballer zu Olympia geschafft. "Das Team D nimmt allmählich Konturen an. Ich hoffe, dass überraschende Erfolge wie die der Basketball- und Volleyball-Herren das ganze Team D motivieren, damit wir am Ende eine möglichst große und zugleich starke Mannschaft nominieren können", sagte Olaf Tabor (Vorstand Leistungssport).

Noch bis zum 23. Juni 2024 haben Athletinnen und Athleten aus 32 Sportarten Zeit, sich mit einem Startplatz ihren olympischen Traum zu erfüllen. So ist der Stand der Qualifikation in den Team-Sportarten.

Hoffnung bei DFB-Frauen - Handball-Teams müssen nachsitzen

Fußball: Die Männer haben sich erstmals seit London 2012 nicht qualifiziert. Die von Horst Hrubesch trainierte Frauen-Auswahl hat in der Nations League noch die Chance auf das Olympia-Ticket. Gewinnt die deutsche Elf das Halbfinale gegen Frankreich (23. Februar), wäre die Qualifikation sicher. Bei einer Niederlage müsste ein Sieg im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer des anderen Halbfinales zwischen Weltmeister Spanien und den Niederlanden her.

Handball: Nach Platz vier bei der Heim-EM hat das Männerteam die direkte Qualifikation verpasst und muss nun nachsitzen. Vom 11. bis 17. März gibt es im Qualifikationsturnier gegen Österreich, Kroatien und Algerien die nächste Möglichkeit. Auch die Frauen müssen den Umweg über ein Quali-Turnier nehmen. Vom 11. bis 14. April sind die Gegnerinnen der WM-Sechsten Montenegro, Slowenien und Paraguay.

Basketball: Das Team um Dennis Schröder hat sich mit dem WM-Titel die Olympia-Teilnahme gesichert. Bei den Frauen sind die Aussichten beim Qualifikationsturnier im Februar (8. bis 11.) in Brasilien nicht schlecht. Dort treffen sie auf Brasilien, Australien und Serbien. Um bei Olympia in Paris dabei sein zu können, muss das DBB-Team einen der ersten drei Plätze erreichen.

Hockey-Teams sitzen erfolgreich nach

Basketball 3x3: Die Startplätze werden zum Teil über die Rangliste, zum Teil über Quali-Turniere (im April/Mai) vergeben. Bei der Premiere 2021 in Tokio waren deutsche Teams nicht vertreten.

Hockey: Beide Teams hatten die erste Quali-Chance bei der Heim-EM vergeben, gewannen dann aber jeweils im Januar ihre Qualifikationsturniere und sind in Paris dabei.

Volleyball: Die Männer-Auswahl hat sich beim Quali-Turnier in Brasilien erstmals seit 2012 wieder einen Platz bei Olympia gesichert. Die Frauen haben das Direkt-Ticket verpasst und müssen nun in der Weltrangliste Plätze gutmachen, um doch noch in Paris dabei zu sein.

Beach-Volleyballer hoffen noch

Beach-Volleyball: Bei der WM in Mexiko schaffte kein deutsches Team die Qualifikation. Allerdings gibt es bis Juni 2024 weitere Chancen auf Startplätze in Paris für bis zu zwei deutsche Teams bei Männern und Frauen.

Wasserball: Sowohl die Frauen als auch die Männer haben eine Qualifikation für Olympia verpasst.

Rugby: Olympia in Paris findet erneut ohne deutsche Teams statt.