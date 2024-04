Olympia 2024: Der Zeitplan bis zum Beginn der Spiele

Die Olympischen Sommerspiele in Paris rücken immer näher. Der Zeitplan bis zur Eröffnungsfeier im Überblick.

Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in diesem Jahr die Olympischen Spiele in Paris statt. Doch einzelne Wettbewerbe starten schon vorher, das Olympische Feuer ist bereits auf dem Weg. Die wichtigsten Termine im Überblick:

16. April: Entzündung der Olympischen Flamme im antiken Olympia

Mitte April wurde das Olympische Feuer entfacht. Damit beginnt auch der Staffellauf, der das Feuer zum Austragungsort Paris bringen soll. Ein Großteil der Strecke wird über das Mittelmeer bewältig. Im Mai soll das Segelschiff in Marseille, das auch für die olympischen Segel-, Kite- und Windsurfwettbewerbe austragen wird, anlegen.

17. April: 100 Tage bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen

8. Mai: voraussichtliche Ankunft der Olympischen Flamme in Marseille

Nach dem Landen des Feuers am Festland werden 10.000 Fackelträger die Flamme durch 64 französische Territorien tragen, ehe sie am 26. Juli im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier auf der Seine stehen wird.

Olympische Spiele 2024: Start schon vor der Eröffnungsfeier

Mitte/Ende Juli: 142. IOC-Vollversammlung in Paris

Ein wichtiger Programmpunkt der Vollversammlung wird die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2030 und 2034 sein.

24. Juli: Erste Sportveranstaltungen der Olympischen Spiele

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier werden im Fußball und 7er-Rugby die ersten Gruppenspiele ausgespielt.

26. Juli: Eröffnungsfeier der 33. Olympischen Spiele der Neuzeit

Die offizielle Eröffnung der Sommerspiele ist als Weltneuheit geplant, erstmals sollen die Athleten und Athletinnen nicht in einem Stadion präsentiert werden. Die Teilnehmenden sollen in 160 Booten sechs Kilometer entlang von Sehenswürdigkeiten auf der Seine durch Paris fahren. Allerdings werden auch weitere Ausweichoptionen in Betrachtung gezogen, falls die Eröffnungsfeier nicht auf der Seine stattfinden kann.

11. August: Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele