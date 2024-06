Olympia 2024: Alle Kader der Mannschaften des Männer-Turniers

Die Olympischen Spiele 2024 rücken immer näher. Zwölf Nationen nehmen teil, bei neun stehen die finalen Nominierungen noch aus. An Bord sind zahlreiche HBL-Profis.

Das Handball-Turnier der Männer findet bei den Olympischen Spielen 2024 vom 27. Juli bis zum 11. August statt. Auftakt ist ein Tag nach der offiziellen Eröffnungsfeier in Paris. Insgesamt duellieren sich zwölf Nationen sich in zwei Gruppen, aus denen die besten vier Teams pro Gruppe ins Viertelfinale einziehen

Titelverteidiger ist Frankreich, das sich 2021 in Tokio mit 25:23 gegen Weltmeister Dänemark durchsetzen konnte. Der Gastgeber trifft in Gruppe B auf Norwegen, Ungarn, Dänemark, Ägypten und Argentinien.

In Gruppe A sind derweil Deutschland, Spanien, Kroatien, Slowenien, Schweden und Japan gesetzt. Die Vorrunde wird in Paris ausgetragen, für die Endrunde ziehen die Mannschaften ins Stadie Pierre-Mauroy nach Lille um.

Alle Teams haben inzwischen ihren vorläufigen Olympia-Kader bekanntgegeben. Insgesamt 17 Spieler dürfen nach Paris reisen, drei davon als Reservespieler. Das fertige Aufgebot steht bislang nur bei Deutschland, Schweden und Argentinien bereits fest.

Gruppe A

Spanien :

Spanien hat einen vorläufigen Kader von 21 Spielern nominiert. Die erste Olympia-Vorbereitungsphase beginnt Nationaltrainer Jordi Ribera am 19. Juni im nordspanischen Hoznayo. Auf dem Weg nach Paris stehen dabei drei Testspiele an. Insgesamt greift Spanien auf einige erfahrene Routiniers zurück, doch auch das 18-Jährige Spielmacher-Talent Petar Cikusa hat den Sprung in den Kader geschafft.

» Zum Olympia-Kader von Spanien

Kroatien :

Neu-Nationaltrainer Dagur Sigurdsson hat zur Vorbereitung auf das Olympische Turnier 20 Spieler nominiert - darunter vier Torhüter und sechs HBL-Profis. Das kroatische Team trifft sich am 25. Juni in Zagreb und wird danach nach Prelog weiterziehen. Am 7. Juli folgt ein Test gegen Ägypten. Danach pausiert Kroatien vier Tage, ehe sich das finale Olympiaaufgebot am 11. Juli für einen weiteren Lehrgang trifft - dann will Sigurdsson nur noch 17 Spieler dabeihaben.

» Zum Olympia-Kader von Kroatien

Deutschland :

Alfred Gislason hat sich bereits auf 17 Spieler festgelegt und dabei für einige Überraschungen gesorgt: So fehlen beispielsweise Timo Kastening, Sebastian Heymann, Kai Häfner oder Nils Lichtlein. Noch überraschender ist allerdings die Nominierung von Youngster Marko Grgic. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich am 30. Juni in Hennef. Auf dem Weg nach Paris stehen Mitte Juli noch mehrere Testspiele und ein Drei-Nationen-Turnier an.

» Zum Olympia-Kader von Deutschland

Slowenien :

21 Spieler stehen im vorläufigen Kader der slowenischen Nationalmannschaft. Sieben HBL-Profis können auf eine Olympia-Teilnahme hoffen. Trainer Uros Zorman setzt auf den gewohnten Stamm, muss aber noch um den Einsatz einiger angeschlagener Spieler bangen. Auf der Spielmacherposition ist beispielsweise sowohl Dean Bombac als auch Miha Zarabec angeschlagen.

» Zum Olympia-Kader von Slowenien

Schweden :

Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg hat 17 Spieler für die finale Olympia-Vorbereitung nominiert, im Vergleich zum EM-Kader nahm er zwei Änderungen vor: So rückt Mikael Appelgren anstelle des Bronzemedaillengewinners Simon Möller in den Kader der Schweden. Zudem muss Schweden auf Eric Johansson verzichten, der sich einer Operation unterzieht. Die Vorbereitung der Schweden startet am 12. Juli, bereits am 23. Juli reist die Auswahl nach Paris. Im Auftaktspiel trifft man am 27. Juli auf Deutschland.

» Zum Olympia-Kader von Schweden

Japan :

Japan hat sich das erste Mal seit 1988 aus eigener Kraft für die olympischen Spiele qualifiziert. Nach dem Abgang von Cheftrainer Dagur Sigurdsson hat Interimstrainer Carols Ortega 19 Spieler in den erweiterten Kader für Olympia berufen - mit dabei sind vier Legionäre. In einem zweiwöchigen Lehrgang will Ortega seiner Mannschaft bis Ende Juni will Ortega seiner Mannschaft den letzten Schliff vor Olympia verpassen.

» Zum Olympia-Kader von Japan

Gruppe B

Dänemark:

Nikolaj Jacobsen hat seinen vorläufigen Olympia-Kader aus 20 Spielern bekanntgegeben: Der dänische Nationaltrainer setzt dabei wie gewohnt auf viele Bundesliga-Stars. In Johan Hansen und Casper Mortensen fehlen aber auch zwei bekannte Namen im Aufgebot. Dafür stehen die Routiniers Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard und Hans Lindberg stehen zum ersten Mal seit dem EM-Finale im Januar wieder im Kader.

» Zum Olympia-Kader von Dänemark

Norwegen :

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Handball-EM will Norwegen bei den Olympischen Spielen in Paris wieder voll angreifen. Dafür hat Nationaltrainer Jonas Wille hat zur Vorbereitung 20 Spieler nominiert - er muss jedoch auf zwei wichtige Spieler verzichten. Magnus Rød und Gøran Søgard Johannessen fehlen verletzungsbedingt. Dafür setzen die Norweger auf einen eingespielten Kolstad-Block aus gleich sechs Spielern. Aus der Bundesliga sind vier Spieler dabei. Norwegen startet die Vorbereitungen Ende Juni in Oslo.

» Zum Olympia-Kader von Norwegen

Ungarn :

Ungarn wird am 25. Juni mit 20 Spielern in die Vorbereitung starten. Nationaltrainer Chema Rodriguez hat einen Kader von 20 Spielern für die Vorbereitungsphase. Auch die Testspiele in Deutschland werden über die Olympia-Teilnehmer der Magyaren entscheiden. Mit Egon Hanusz, Zoran Ilic und Adrian Sipos haben auch drei HBL-Spieler den Sprung in den Kader geschafft. Auch Kiel-Neuzugang Bence Imre ist dabei.

» Zum Olympia-Kader von Ungarn

Frankreich :

Mit 21 Spielern startet Gastgeber Frankreich in die Vorbereitungen. 18 Spieler des Kaders waren auch bei der Europameisterschaft im Januar dabei. Torwart Samir Bellahence ist dabei der einzige Spieler, der in der Bundesliga aktiv ist. Im Vergleich zum EM-Kader nimmt Gille eine Veränderung im Tor vor. Die Vorbereitung der Franzosen beginnt am 20. Juni mit einem ersten Trainingsblock. Vom 5. bis 7. Juli haben die Spieler Pause, bevor sie vom 8. bis 17. Juli eine weitere Trainingswoche absolvieren, in der auch zwei Testspiele auf dem Programm stehen.

» Zum Olympia-Kader von Frankreich

Ägypten :

Ägyptens Trainer Juan Carlos Pastor startet mit einem 20-Mann-Aufgebot in die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele. Mit dabei sind mit Mohamed El-Tayar und Mohamed Aly auch zwei Bundesliga-Torhüter. Neben den beiden HBL-Spielern vertraut Juan Carlos Pastor auf sieben weitere Legionäre.

» Zum Olympia-Kader von Ägypten

Argentinien :

Argentiniens Nationalcoach Guillermo Milano hat sich festgelegt, welche 17 Spieler bei den Olympischen Spielen antreten sollen. Mit Federico Fernandez ist nur ein einziger Spieler in Argentinien aktiv, alle anderen spielen in Europa. Gleich elf Spieler sind in Spaniens Liga Asobal aktiv. Argentinien wird vom 25. Juni bis zum 15. Juli in Montpellier ein Trainingslager absolvieren. Dabei stehen auch jeweils zwei Testspiele gegen Spanien und Dänemark an.

» Zum Olympia-Kader von Argentinien