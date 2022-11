Olschowsky heiß: "Dass ich Blut geleckt habe, ist ja klar"

Sein Wunsch erfüllte sich schon lange vor dem Weihnachtsfest. Jan Olschowsky, im Sommer noch die Nummer 4 auf der Torhüterposition, feierte in der Hinrunde sein Bundesligadebüt - und will mehr.

Es ist gute Tradition in Gladbach. Spieler, die den Sprung aus der Nachwuchsabteilung in die Bundesliga geschafft haben, hängen im Spielertunnel ihr Trikot auf. Jetzt hat sich auch Jan Olschowsky auf diese Art verewigt und sein Jersey mit der Rückennummer 41, das er bei seinem Debüt Anfang November im Auswärtsspiel beim VfL Bochum (1:2) getragen hatte, in einem Rahmen an der Wand befestigt. Ein großer Moment für den 21-Jährigen, wie er auf Borussias Vereinsseite verrät. "Ich glaube, ich habe mit Conor Noß tausendmal darüber geredet, wie geil es wäre, wenn unsere beiden Trikots hier hängen würden. Jetzt ist es so weit, das erfüllt mich mit sehr viel Stolz", sagt Olschowsky.

Spieler des Monats

Das Eigengewächs - seit dem siebten Lebensjahr spielt Olschowsky für die Fohlen - ist einer der großen Gewinner in der laufenden Saison. Als Nummer 4 war er in die Sommervorbereitung gestartet und blickt nun auf schon zwei Bundesligaeinsätze zurück. Auf die Premiere in Bochum folgte der 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund im ausverkauften Borussia-Park - ein Spiel, in dem er mit mehreren Paraden glänzte (kicker-Note 1,5; Berufung in die Elf des Tages). Und während sich die Profis anschließend zu ihren Nationalmannschaften oder in den Urlaub verabschiedeten, stand Olschowsky nur eine Woche später wieder im Kasten von Borussias U 23 in der Regionalliga West. "Schlag auf Schlag" sei es für ihn im November gegangen, berichtet Olschowsky, der von den Fans auch noch zum Spieler des Monats gewählt wurde. "Ich habe alles immer noch nicht so richtig verarbeiten können. Ich werde wahrscheinlich erst jetzt im Urlaub merken, was das eigentlich für ein Monat für mich war."

Im Urlaub wird sich Olschowsky sicherlich auch Gedanken über die Zukunft machen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Dass er gerne in Gladbach bleiben würde, ist kein Geheimnis. Es gilt, die verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen und eine sinnvolle Lösung zu finden. Rückt Olschowsky ab Sommer vielleicht zur Nummer 2 auf hinter Yann Sommer, sofern der Schweizer Nationalspieler (Vertrag bis 2023) nach der WM tatsächlich verlängert? Wäre eine Verlängerung mit anschließender Ausleihe, um auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln zu können, die bessere Variante? Noch bleibt Zeit, in Ruhe nachzudenken. Doch heiß ist Olschowsky schon jetzt auf den Trainingsstart am 13. Dezember. Er sagt: "Ich kann es kaum abwarten, beim Trainingsstart wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und Gas zu geben. Dass ich Blut geleckt habe und mich auf die Rückrunde freue, ist ja auch klar."