Olmos Bekenntnis zu Leipzig: "I’m happy here"

Bei Leipzigs Niederlage in Leverkusen präsentierte sich Dani Olmo wie schon beim Dreierpack im Supercup gegen den FC Bayern in starker Form. Und begegnet den neuen Gerüchten um seine Person mit einem klaren Statement.

Nach saisonübergreifend acht Siegen in Serie verlor RB Leipzig am Samstag bei Bayer Leverkusen erstmals wieder ein Pflichtspiel, auch die letzte Niederlage hatte der Pokalsieger vor knapp vier Monaten am 23. April mit 0:2 in der BayArena kassiert.

"Im Supercup haben wir gezeigt, was wir können. Heute ist uns das nicht gelungen", urteilte Dani Olmo, der seinen drei Toren gegen den FC Bayern am Samstag den Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 folgen ließ. Für die Spekulationen, wonach ihn Manchester City nach dem Ausfall von Kevin de Bruyne verpflichten wolle, hatte der Spanier danach nur ein müdes Lächeln übrig. "Ich bin voll motiviert für die Saison. Ich bin fokussiert auf Leipzig und die Bundesliga", dann sagte er auf englisch: "I’m happy here."

Schon am Vortag hatte Trainer Marco Rose seinem Unmut Luft gemacht über die wilden Gerüchte, die immer wieder über Medien oder vermeintliche Transferexperten in die Welt gesetzt wurden und - wie im Fall Olmo - ohne jede Substanz sind. Natürlich hat Olmo seinen Vertrag nicht vor dem DFB-Pokalfinale bis 2027 verlängert, um in diesem Sommer das Weite zu suchen. Und natürlich würde Leipzig nach Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai und Konrad Laimer zehn Tage vor Transferschluss keinen weiteren Leistungsträger ziehen lassen.

Belgier Theate ein Kandidat als Raum-Alternative

Stattdessen arbeitet Sport-Geschäftsführer Max Eberl an der Besetzung der letzten freien Planstelle im Kader, einer Alternative für Linksverteidiger David Raum. Ein Kandidat dafür ist der Belgier Arthur Theate (23) von Stade Rennes. Der Defensiv-Allrounder ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar, am 28. März lieferte er in Köln bei Belgiens 3:2-Erfolg über die deutsche Nationalmannschaft als Linksverteidiger eine überzeugende Partie ab (kicker-Note 2,5). Für Rennes lief er in der Regel als Innenverteidiger auf.

Klar ist, dass das Leipziger Budget nicht mehr für einen Kauf reicht. Angestrebt wird deshalb eine Ausleihe mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung. Die läge bei Theate wohl zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

Sesko und Baumgartner sollen gegen Stuttgart fit sein

In Leverkusen feierte der von Olympique Lyon geholte Verteidiger Castello Lukeba (20) sein Pflichtspiel-Debüt für Leipzig, 19 Minuten nach der Einwechslung holte sich der Franzose nach einem rüden Tackling gegen Palacios gleich mal eine Gelbe Karte ab. Nicht mit von der Partie war Stürmer Benjamin Sesko. Den Slowenen bremste eine Sehnenreizung im Fuß aus, die aber bis zum Heimspiel am Freitag gegen den VfB Stuttgart auskuriert sein soll. Dann hofft auch der Ex-Hoffenheimer Christoph Baumgartner auf seine RB-Premiere. Der Offensiv-Allrounder hat seine Oberschenkel-Blessur auskuriert und stand in Leverkusen erstmals wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.