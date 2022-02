Olmo macht Fortschritte - Orbans Einsatz auf der Kippe

Bei RB Leipzig sieht man dem Hinspiel in den Playoffs zur K.o.-Runde der Europa League an diesem Donnerstag gegen Real Sociedad San Sebastian (21 Uhr, LIVE! auf kicker) mit Zuversicht entgegen. Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter Willi Orban.

Domenico Tedesco ließ am Mittwochnachmittag keine Zweifel aufkommen. Im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Duell mit San Sebastian sagte der Trainer von RB Leipzig, dass er der Partie am Donnerstag mit großer Vorfreude entgegensehe. "Internationale Spiele sind immer etwas Besonderes", stellte der 36-Jährige klar, "die Stimmung bei uns ist gut, wir sind gut drauf und haben richtig Bock auf diesen Wettbewerb."

Olmo trifft auf seine Landsleute

Richtig Lust auf die Europa League und speziell auf das Kräftemessen mit San Sebastian hat auch Dani Olmo. Der spanische Nationalspieler freut sich seinen Worten zufolge sehr auf das Zusammentreffen mit seinen Landsleuten und dabei im Speziellen auf das mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen Mikel Merino und Mikel Oyarzabal. Dass die Aufgabe für ihn und seine RB-Kollegen nicht leicht wird, dessen ist sich der Offensivallrounder bewusst. "Es wird schwer", sagte der 23-Jährige am Mittwoch, "Real Sociedad ist ein starkes Team, das uns alles abverlangen wird." Der aktuelle Tabellensechste von La Liga spiele "eine sehr gute Saison", so Olmo, "das wird ein tolles Spiel. Es sind zwei Mannschaften, die den Ball haben wollen."

Auch Leipzig hat sich unter Tedesco zuletzt deutlich stabilisiert und durch die Siege und das Vorstoßen auf Platz vier einiges an Selbstvertrauen getankt. "Wir sind bereit", sagte Olmo, "wir wollen so weitermachen wie zuletzt".

Ich mache gute Fortschritte. Dani Olmo

Dass RB an die bisherigen Leistungen des neuen Jahres anknüpfen kann und ein gutes Ergebnis erzielt, dazu will auch Olmo seinen Teil beitragen. Der feine Techniker, der aufgrund zweier Muskelfaserrisse mehr oder minder die gesamte Hinrunde verpasste, ist seit Mitte Januar wieder spielfähig, erhält von Tedesco sukzessive mehr Einsatzzeit und kam seiner Bestform zuletzt näher und näher. "Mir geht es gut", betont er, "ich mache gute Fortschritte".

Ob Olmo gegen San Sebastian von Beginn an spielen wird, ist noch nicht sicher, nach den jüngsten Eindrücken in den Ligapartien beim FC Bayern (2:3) und gegen Köln (3:1) aber durchaus wahrscheinlich. Ein Fragezeichen steht derweil noch hinter dem Einsatz von Willi Orban. Der Innenverteidiger konnte am Mittwoch aufgrund einer Erkältung nicht trainieren. Beim Anschwitzen am Donnerstagvormittag soll getestet werden, ob der 29-Jährige spielfähig ist.