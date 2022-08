Oliver leitet UEFA-Supercup - mit Abseitstechnologie

Anlässlich des UEFA-Supercups in Helsinki wird erstmals die halbautomatische Abseitstechnologie (SAOT) bei einem europäischen Klubwettbewerb eingesetzt. Auch der Schiedsrichter für das Spiel zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt steht fest.

Der Engländer Michael Oliver wird die diesjährige UEFA-Supercup-Begegnung zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt am Mittwoch, 10. August, im Olympiastadion Helsinki (Anstoß um 21.00 Uhr MEZ) pfeifen. Der 37-jährige Unparteiische ist seit 2012 internationaler Schiedsrichter und steht regelmäßig bei UEFA-Klubwettbewerbs- und Länderspielen im Einsatz. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit.

Außerdem gab der Dachverband des Fußballs in Europa bekannt, dass im UEFA-Supercup erstmals die halbautomatische Abseitstechnologie (SAOT) in einem europäischen Klubwettbewerbsspiel genutzt wird. Zudem wird das System ab der Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison eingesetzt.

SAOT beruht auf spezialisierten Kameras, die in der Lage sind, bis zu 29 verschiedene Körperpunkte pro Spieler zu erfassen. "Dieses innovative System ermöglicht es VAR-Teams, Abseitssituationen schneller und genauer zu erkennen. Dies kommt dem Spielfluss zugute und trägt zu einheitlichen Entscheidungen bei", sagte Roberto Rosetti, der oberste Schiedsrichterverantwortliche der UEFA. "Wir sind bereit, das System bei offiziellen Spielen und in allen Spielstätten in der Champions League einzusetzen", versicherte Rosetti.