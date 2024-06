Olise soll sich für Bayern entschieden haben

Flügelspieler Michael Olise von Crystal Palace hat sich offenbar entschieden, zum FC Bayern München zu wechseln. Der 22-jährige Franzose zog zuletzt das Interesse mehrerer großer Vereine auf sich, hat sich nun aber, wie The Athletic berichtet, für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden. Der FC Bayern befindet sich demnach aktuell in Gesprächen mit den Eagles, bei denen Olise eine Ausstiegsklausel besitzt. Bis zuletzt schien der FC Chelsea in der Pole Position um einen Transfer zu sein, die finanziellen Umstände sollen aber unerreichbar gewesen sein.