OLG bestätigt: FIFA muss zahlen

Im Streit um die neuen Regeln für Spielervermittler (FFAR) hat die FIFA erneut vor einem deutschen Gericht eine Niederlage kassiert und muss nun 150.000 Euro Ordnungsgeld bezahlen.

Aufgrund von fehlerhaften Angaben auf den Verbandswebseiten respektive in Rundschreiben an Agenten muss die FIFA 150.000 Euro zahlen. IMAGO/Insidefoto

Das bestätigte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf dem kicker, wo die FIFA ein Ordnungsmittelverfahren gegen einen entsprechenden Beschluss des Landgerichts Dortmund aus dem August eingeleitet hatte. Damit muss der Weltverband nun 150.000 Euro bezahlen. Ob ein Ordnungsgeld gegen den DFB in gleicher Höhe Bestand hat, hat das OLG nach eigener Auskunft noch nicht entscheiden.

Beide Bescheide gehen zurück auf fehlerhafte Angaben auf den Verbandswebseiten respektive in Rundschreiben an Agenten. Für die FIFA ist die Sache ein Schlag ins Kontor, weil sie womöglich einen Fingerzeig für das ordentliche Verfahren vor dem OLG Düsseldorf darstellt, das für den 24. Januar 2024 anberaumt ist. Dort hofft der Weltverband einen Beschluss des LG Dortmund zu kippen, der ihm die Anwendung der neuen Regeln für Spielervermittler untersagt. Bislang hatten unterschiedliche Gerichte unterschiedlich geurteilt in der Sache, mit der sich mittlerweile auch der Europäische Gerichtshof EUGh befasst.

Provisionen für Berater stiegen zuletzt auf ein neues Allzeithoch

Eines der Ziele der FIFA ist es, Obergrenzen für Beraterprovisionen einzuführen. Dagegen wiederum laufen die Agenten Sturm. Dass in Teilen allerdings erstaunliche hohe Gelder in die Taschen von Berater geflossen sind, lässt sich schwerlich bestreiten, spätestens seit die Football-Leaks-Dokumente exorbitante Geldflüsse in diesem Segment dokumentiert haben. Zuletzt sind die Provisionen für internationale Transfers auf ein neues Allzeithoch gestiegen auf satte 814,4 Millionen Euro.

Andererseits, auch das betonen Klubverantwortliche in Gesprächen, gibt es eben auch seriöse Vermittler, die die Interessen ihrer Klienten fair vertreten. Auf ein Vorgehen wie im Handball, wo ausschließlich die Profis die Berater bezahlen, konnte man sich im Fußball allerdings bislang nicht einigen. Mutmaßlich auch deshalb, weil Umgehungstatbestände schwer ausgeschlossen werden können. Nun könnten die Gerichte den Sachverhalt in die Hand nehmen.