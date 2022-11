"Oldie" Djokovic jetzt auf einer Stufe mit Federer: Sechster Triumph bei den ATP Finals

Novak Djokovic hat die ATP Finals in Turin gewonnen. Der 35-Jährige besiegte Casper Ruud in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3 - und zieht damit mit Roger Federer gleich, wird aber zum ältesten Champion dieses Formats.

Novak Djokovic gewinnt das Endspiel der ATP Finals in Turin gegen Casper Ruud. IMAGO/Marco Canoniero

Das schwierige Jahr 2022 geht für Djokovic damit mit einem Triumph zu Ende. Der inoffizielle Weltmeistertitel in Turin ist sein sechster, zuvor hatte er diese Trophäe zum Jahresausklang bereits 2008, 2012, 2013, 2014 und 2015 gewonnen. Mit dem halben Dutzend zieht er nun mit Roger Federer in dieser Hinsicht gleich, der Schweizer stand insgesamt zehn Mal in diesem Endspiel der Jahresbesten, Djokovic "nur" acht Mal.

Satz 1: Djokovic schaltet Hawkeye ein und holt den Durchgang

Im ersten Durchgang agierten Ruud und Djokovic absolut auf Augenhöhe, die beiden Finalisten brachten ihre Aufschlagspiele durch bis zum Spielstand von 6:5 für den Serben. Dann stand Ruud unter Druck, schien diesem standzuhalten, doch dann protestierte Djokovic gegen eine Schiedsrichterin-Entscheidung.

Statt 40:30 für Ruud wurde sein erster Aufschlag per Hawkeye gecheckt - und eindeutig als zu lang eingestuft. Auf den zweiten Service attackierte der ehemalige Weltranglistenerste sofort, holte sich den Breakball und dann auch mit etwas Netzkanten-Glück das Break zum 7:5.

Satz 2: Ruud wird ungeduldig - "Djoker" zieht den Stecker

Auch der zweite Satz begann zunächst ausgeglichen, die ersten drei Aufschlagspiele liefen aus Sicht des Servierenden nach Plan. Beim Spielstand von 1:2 und Aufschlag Ruud wurde der Norweger dann ungeduldig und versuchte in Rückstand liegend den "Djoker" aus Belgrad zu überraschen, doch seine Serve-und-Volley-Attacke missriet völlig - Djokovic spielte Ruud den Return direkt vor die Füße, so dass dieser den schwierigen Ball unbeholfen ins Aus drückte.

Mit dem nächsten Ball hatte der Serbe das Break zum 3:1 eingetütet und bei Ruud de facto den Stecker gezogen. Obwohl die beiden nur ein Break trennte, hatte Djokovic nun klar die Oberhand, zog auf 4:1 davon und machte diese Überlegenheit auch mit entsprechenden Gesten - der mehrmals geballten Faust - deutlich.

Ruud musste sich nun fangen, um nochmals zurückzukommen. Der Norweger zog sein nächstes Aufschlagspiel siegreich durch und korrigierte nebenbei auch noch eine Entscheidung der Schiedsrichterin zu seinen Ungunsten. Allerdings ließ sich Djokovic die Butter nun nicht mehr vom Brot nehmen und blieb auch geduldig, als Ruud nochmal bei 30:30 an einem Breakball schnupperte. So aber gewann Djokovic auch den zweiten Satz mit 6:3 - und damit zum sechsten Mal den Weltmeister-Titel.

Ruuds schwarze Serie gegen Djokovic

Für den erst 23-jährigen Ruud war es der Abschluss eines starken Jahres, das der Norweger auf Platz acht der Weltranglisten startete und auf Platz vier beendete. Allein gegen Djokovic konnte er keines seiner vier Duelle gewinnen - und durfte sich auch diesmal nicht über einen gewonnen Satz freuen.