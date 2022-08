Oldenburgs Trainer Fossi: "Offensiv haben wir nicht stattgefunden"

Der VfB Oldenburg hat auch gegen den Halleschen FC den ersten Saisonsieg verpasst. Obwohl der Aufsteiger zwischenzeitlich die bessere Mannschaft war, sparte Dario Fossi nach der Partie nicht mit Kritik.

"Wir waren heute nicht da, machen kein gutes Spiel und schenken Halle den ersten Dreier", sagte Fossi nach der 0:2-Niederlage in Halle am Mikrofon von "Magenta Sport". Reichlich Kritik für eine Mannschaft, die dem Halleschen FC zumindest in gewissen Abschnitten überlegen war und zu guten Chancen, etwa durch Appiah (33.), Brand (54.) und Zietarski (55.), kam.

Fossi sieht "tolle Spielzüge" und fällt dennoch ein hartes Urteil

Diese Überlegenheit seines Teams sah auch Fossi: "In der zweiten Hälfte spielt Halle eigentlich keinen Ball mehr nach vorne, kommt dann aber durch einen Standard zurück", so der Oldenburger Trainer, der damit den Kopfballtreffer von Seymour Fünger nach einer Ecke (68.) ansprach. Drei Minuten später folgte das 2:0 durch Zimmerschied, wodurch Halle endgültig auf die Siegerstraße einbog, auch weil Oldenburg in der Folge nicht mehr zu großen Chancen kam.

Fossis Urteil fiel hart aus: "Offensiv haben wir nicht stattgefunden, auch wenn wir in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen. Wir hatten zwei, drei tolle Spielzüge, wo wir uns belohnen müssen." Am Ende sei es "hart, mit einer Niederlage nach Hause zu fahren." Neun Tage hat der Aufsteiger nun Zeit, ehe der nächste Versuch unternommen werden kann, den ersten Saisonsieg einzufahren, dann zuhause gegen den SC Verl.