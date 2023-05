Oldenburgs letztes Heimspiel findet in Wilhelmshaven statt

In zwei Wochen steht das brisante Kellerduell zwischen Oldenburg und Zwickau an - nun ist auch klar, wo gespielt wird. Wilhelmshaven wird's werden.

Sieben Punkte trennen Zwickau vom rettenden Ufer - bei noch drei ausstehenden Spielen ist der Klassenerhalt eine Herkulesaufgabe für die Sachsen, die aber immerhin noch zwei Heimspiele vor der Brust haben. Am kommenden Samstag gegen Dynamo Dresden und beim Saisonfinale gegen 1860 München.

Dazwischen steht das brisante "Sechs-Punkte-Spiel" im Keller bei Aufsteiger VfB Oldenburg an, das jedoch in Wilhelmshaven ausgetragen wird. Weil am 21. Mai das Oldenburger Marschwegstadion wegen des Landesturnfestes blockiert ist, muss der VfB ausweichen. Als einfache Option stand dabei die "Heinz von Heiden Arena" in Hannover im Raum, doch der VfB hatte das Jadestadion in Wilhelmshaven auserkoren.

Dieses hat zwar ein deutlich kleineres Fassungsvermögen, bietet gerade einmal 7500 Zuschauern Platz, aber es liegt deutlich näher an Oldenburg. Sind es bis nach Hannover knapp über 170 Kilometer, so liegt Wilhelmshaven lediglich 56 Kilometer entfernt - und ist schon in einer knappen halben Stunde erreichbar.

Beim VfB hofft man, dass durch die kürzere Entfernung mehr heimische Fans die Reise auf sich nehmen werden, um den Aufsteiger im letzten und womöglich entscheidenden Heimspiel zu supporten. Zwickau gab für das Vorhaben rechtzeitig grünes Licht, nun folgten auch der DFB und Rechteinhaber "MagentaSport".

Explizites Lob für städtische Entscheider

"Wir sind froh und dankbar, dass wir in unserer Nachbarstadt zu Gast sein dürfen. In den vergangenen Wochen haben wir viele Gespräche mit allen Beteiligten geführt und sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass die Infrastruktur im Jadestadion die Austragung eines Drittligaspiels zulässt", sagt Michael Weinberg (Geschäftsführer der VfB GmbH) via VfB-Website und lobt explizit die Verantwortlichen der Stadt Wilhelmshaven, die dem Oldenburger Wunsch nicht nur "offen begegneten, sondern uns von Anfang an nachhaltig unterstützt haben", sodass "auch alle Auflagen des Verbandes und Wünsche unsererseits möglich gemacht werden" konnten.