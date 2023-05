Oldenburgs bittere Erkenntnis: "Leider haben wir zu spät verstanden"

Der VfB Oldenburg hat Topteam Saarbrücken so bespielt, wie es im Abstiegskampf sein muss. Am Ende steht trotzdem eine Niederlage - und eine bittere Erkenntnis.

Sechs Punkte Rückstand auf Platz 16 und obendrein die um zwölf Tore schlechtere Tordifferenz: Die Oldenburger sind drei Spieltage vor dem Saisonende kaum noch zu retten. Gegen Saarbrücken war in einem Duell auf Augenhöhe für den VfB ein Sieg möglich, doch Patrick Hasenhüttl (30.) und Linus Schäfer (62.) vergaben zwei große Möglichkeiten. "Das sind Momente, die musst du einfach nutzen", haderte Trainer Fuat Kilic bei "MagentaSport".

Kurz vor Schluss stellte Ayodele Adetula sich dann im eigenen Strafraum im Zweikampf ungeschickt an. Kasim Rabihic nahm das Angebot gerne an, Marvin Cuni verwandelte den Elfmeter zum 1:0-Sieg der Saarländer (85.).

Es war eine symptomatische Szene für Adetula, der vergangene Saison in der Regionalliga zu den Schlüsselspielern zählte, in der 3. Liga aber nie angekommen ist. Diese wird der VfB nach nur einem Jahr wohl wieder verlassen müssen. "Man muss ehrlich sein: Jetzt zählen nur noch drei Siege, um eine Minimalchance zu haben", sagte Abwehrspieler Oliver Steurer. "Leider haben wir zu spät verstanden, dass wir so verteidigen müssen, wie wir es aktuell machen", legte er den Finger in die Wunde.

Elfmeter-Ärger, aber keine Vorwürfe

"Wir müssen uns nichts vormachen. Die Chancen sind gering", räumte Hasenhüttl ein. Zugleich ärgerte er sich über den Elfmeter: "So darf man im Sechzehner nicht hingehen. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen."

Kapitän Marcel Appiah stellte zugleich klar: "Wir machen uns untereinander keine Vorwürfe, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind auch nicht in einer Phase, in der wir uns Vorwürfe untereinander machen sollten. Wir haben ein Topteam so bespielt, wie es im Abstiegskampf sein muss, um die nötigen Chancen zu haben. Dass der Elfmeter am Ende entscheidet, ist extrem bitter."

Selbst mit neun Punkten wäre der Ligaverbleib nicht sicher

Schon am Samstag könnte der Abstieg der Oldenburger besiegelt sein. Kilic kündigte daher an, nach drei Spielen ohne eigenen Treffer in den Partien in Mannheim, gegen Zwickau und in Dresden mehr ins Risiko zu gehen. "Solange es rechnerisch noch möglich ist, glauben wir noch dran. Wir wollen und müssen jetzt auf Sieg spielen." Sein Ziel: "Das Unmögliche möglich machen." Doch selbst mit neun Punkten wäre der Ligaverbleib nicht sicher, denn Halle braucht nur noch vier.

