Oldenburger Stotter-Start: Schachtens Schachzüge gehen zu selten auf

Der VfB Oldenburg war der große Favorit auf den Titelgewinn in der Regionalliga Nord, liefert aber eine enttäuschende Saison ab. Einzig die Pläne für den Stadion-Neubau sorgen dafür, dass das Umfeld trotzdem ruhig bleibt.

Der Auftakt ins Jahr 2024 verlief für den VfB Oldenburg enüchternd. "Wir haben einen Stotter-Start hingelegt, der so nicht zu erwarten war", sagt Kapitän Marcel Appiah über das 0:0 gegen Kilia Kiel und das 2:3 im Derby beim SV Meppen. Nach zuvor acht ungeschlagenen Spielen in Folge zum Jahres-Ende 2023 bestand in Oldenburg die Hoffnung, im Endspurt der Saison womöglich doch noch in den Kampf um den Platz für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga eingreifen zu können. Tabellenführer Hannover 96 II und die Meppener sind jedoch enteilt. Klar ist mittlerweile auch, dass es nicht mit dem Gewinn des Landespokals klappen wird. Den Einspruch des VfB gegen die Wertung der verlorenen Halbfinal-Partie bei BW Lohne hat nun auch das Oberste Verbandssportgericht zurückgewiesen.

Aus sportlicher Sicht wird die Saison in Oldenburg somit als Enttäuschung enden. Zu keinem Zeitpunkt konnte die Mannschaft in das Titelrennen eingreifen. Dass daran im Umfeld keine lautstarke Kritik geäußert wird, liegt einzig und allein am möglichen Stadion-Neubau, der alles überstrahlt. Am 15. April soll die finale Entscheidung im Stadtrat getroffen werden. Das Credo: Kommt endlich das neue Stadion, war es trotzdem eine erfolgreiche Saison. Deshalb wird der Schulterschluss gesucht. Überbordender Unmut wäre nur Wasser auf die Mühlen der Stadiongegner.

Ich warne jeden, der jetzt die Saison abschenkt. Wer das macht, ist fehl am Platz. Trainer Fuat Kilic

Für eine Feier der Fans sorgt womöglich also nur noch die Oldenburger Politik, aber nicht mehr die VfB-Mannschaft, die bereits alle Ziele verfehlt hat. "Ich warne jeden, der jetzt die Saison abschenkt. Wer das macht, ist fehl am Platz", betont Trainer Fuat Kilic. Er hat die Oldenburger ab Mitte September merklich stabilisiert, aber bei einem Schnitt von derzeit 1,83 Punkten pro Partie auch nicht den außergewöhnlichen Lauf einleiten können, der nötig gewesen wäre, um die Hypothek von Vorgänger Benjamin Duda (acht Punkte aus sieben Spielen) noch tilgen zu können.

Fraglich bleibt weiterhin, weshalb der VfB im Sommer den sehr erfahrenen Kader, der klar auf das Ziel Wiederaufstieg ausgerichtet war, nicht einem ebenfalls erfahrenen Trainer, der sich auf diesem Niveau bereits bewiesen hat, anvertraut hat. "In der Konstellation hat es einfach nicht gepasst. Das müssen wir uns eingestehen", räumt Sebastian Schachten ein, dass der Plan mit Duda schiefging. Ansonsten weicht der Sportliche Leiter des VfB kritischen Nachfragen allerdings allzu gerne aus und flüchtet sich stattdessen in Plattitüden über das jeweils kommende Spiel. Darüber hinaus betont er, dass er öffentlich nie über den Aufstieg gesprochen habe. Freilich: Wer sich keine Ziele setzt, kann diese auch nicht verfehlen.

Schwankungen bei Buchtmann und Käuper

Für die Zusammenstellung des Kaders erhielt Schachten, mit dem der VfB im Dezember verlängert hat, vor der Saison viel Lob. Nachvollziehbar, denn auf dem Papier stellen die Oldenburger mit Blick auf die individuelle Qualität der Spieler die beste Mannschaft der Regionalliga Nord. Mittlerweile muss aber konstatiert werden, dass bereits seit dem Aufstieg in die 3. Liga mehrere seiner Schachzüge nicht aufgingen. Für die Mission Klassenerhalt benötigten die Oldenburger in der vergangenen Saison zwingend einen treffsicheren Strafraumstürmer. Mit Patrick Hasenhüttl (drei Tore) und dem im Winter verpflichteten Orhan Ademi (null Tore) griff Schachten jedoch gleich zweimal daneben. Christopher Buchtmann kam nach Oldenburg, um im Mittelfeld das Spiel des VfB zu sortieren. Seine fußballerische Klasse in der Regionalliga ist unbestritten. Aufgrund regelmäßiger Verletzungen kann mit dem 31-Jährigen aber schlichtweg nicht verlässlich geplant werden. Auch Ole Käuper zeigt bisher nur in Ansätzen, aber nicht dauerhaft, das Niveau, das sich von ihm erhofft wird.

Zu Recht verweist Schachten darauf, dass die Oldenburger in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der lange unklaren Liga-Zugehörigkeit die Kaderplanung sehr spät finalisieren konnten. Dieses Mal ist allerdings äußerst frühzeitig klar, dass der VfB kommende Saison in der Regionalliga dabei sein wird. Gibt es im Sommer dann einen großen Umbruch, nachdem vor dieser Saison explizit auf Konstanz gesetzt wurde? Wohl eher nicht. "Wir haben ein sehr gutes Gerüst", ist sich Kilic sicher.

Mehr als fraglich erscheint allerdings, dass in diesem Kapitän Appiah noch eine tragende Rolle spielen wird. Der 35-Jährige hat seinen Stammplatz verloren und saß zuletzt in Kiel und Meppen gar jeweils über 90 Minuten auf der Bank. "Ich habe meine Meinung dazu, bin aber trotzdem ein Team-Player. Am Ende ist es die Aufgabe der sportlichen Leitung, meine Situation zu bewerten", erklärt der Innenverteidiger auf Nachfrage des kicker. Seine Aussichten scheinen sich indes allzu schnell nicht zu verbessern. Kilic: "Leon Deichmann und Marc Schröder machen einen guten Job. Da habe ich aktuell keinen Bedarf, etwas zu ändern." Sollte Appiahs Zeit beim VfB nach drei Jahren enden, müsste dies seiner Ansicht nach nicht zwingend mit dem Ende seiner Karriere einhergehen. "Letztendlich muss ich schauen, welche Optionen es für mich gibt", so der einstige Bielefelder und Osnabrücker. "Ich fühle mich gut und bin in jeder Trainingseinheit dabei."