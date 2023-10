Oldenburg verspielt alle Ziele: Kilic kämpft gegen die "Totengräberstimmung"

Der VfB Oldenburg ist in der bisherigen Saison eine Enttäuschung. Nach schwachen Auftritten in der Liga folgte am Dienstag, begleitet von Misstönen gegenüber Gegner BW Lohne, das Aus im NFV-Pokal. Und nun verschärft sich auch noch die personelle Lage.

Anfang Oktober ist die Saison für den VfB Oldenburg mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits gelaufen. In Anbetracht der zum Teil erschreckend schwachen Darbietungen und bereits 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Holstein Kiel II spricht derzeit rein gar nichts dafür, dass der VfB im Frühjahr nochmal in den Kampf um den Platz für die Aufstiegsrelegation eingreifen kann.

"Wir müssen gucken, dass wir nicht so eine Totengräberstimmung hier im Verein haben", mahnte Trainer Fuat Kilic bereits am Sonntag nach dem 0:2 gegen Holstein Kiel II. Am Dienstag platzte nun auch der Traum von der Qualifikation für den DFB-Pokal. Im Halbfinale des NFV-Pokals unterlagen die Oldenburger bei BW Lohne mit 0:2 nach Elfmeterschießen.

Dass der VfB hierbei kläglich sämtliche vier Elfmeter verschoss, ist bezeichnend für die aktuelle Situation. Spieler, die zurück in den Profifußball wollen, geben in dieser Saison fast wöchentlich Bewerbungen für eine Zukunft im Feierabendfußball ab. Zu überzeugen wissen lediglich zwei junge Neuzugänge. Torwart Jhonny Peitzmeier (22) und Innenverteidiger Marc Schröder (21) stellen unter Beweis, dass sie sich beim VfB für höhere Aufgaben empfehlen wollen.

Erfahrene Akteure wie Patrick Möschl (30), Kamer Krasniqi (27) und Markus Ziereis (31) sollten Eckpfeifer sein, um in dieser Saison die ambitionierten Ziele zu erreichen. In Lohne brachten sie den Ball vom Elfmeterpunkt noch nicht einmal auf das Tor. Vor allem Ziereis nimmt Kilic jedoch in Schutz. "Er hatte im Sommer keine richtige Vorbereitung, das dürfen wir nicht vergessen", betont er. "Zudem plagt er sich die ganze Zeit mit einer Fersenproblematik rum."

Kritik an Lohne

Auch am Mittwochvormittag war der Oldenburger Trainer weiterhin nicht gut auf die Lohner zu sprechen. Diese lehnten im Vorfeld eine Verlegung ab, obwohl zwischen Abpfiff des Oldenburger Spiels gegen Kiel II am Sonntag und dem Anpfiff am Dienstag nicht einmal 48 Stunden lagen. Einige Spieler des VfB konnten in Lohne nur auflaufen, weil sie für die Partie explizit fitgespritzt wurden. Nach dem gewonnenen Elfmeterschießen jubelten die Lohner dann provokant vor dem Fanblock des VfB. "Das war einfach respektlos", kritisiert Kilic. "Sogar der Co-Trainer rennt dann vor unsere Fans und stachelt seine Spieler noch an. Das macht man nicht."

Verschlechtert hat sich in Lohne abermals die personelle Lage des VfB. Christopher Buchtmann und Max Wegner mussten aufgrund von muskulären Problemen ausgewechselt werden. Justin Plautz hat sich voraussichtlich einen Muskelfaserriss zugezogen. Drilon Demaj war nach einem Zusammenstoß mit Theo Janotta kurzzeitig bewusstlos und musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei ihm hofft Kilic noch, dass er am Sonntag auswärts beim Bremer SV mit dabei sein kann. Fehlen werden weiterhin Rafael Brand (Muskelfaserriss), Linus Schäfer (Knöchelprobleme) und Ole Käuper (Probleme mit dem Hüftbeuger). Zudem werden in der Innenverteidigung Marcel Appiah (Gelb-Rote Karte) und Schröder (Gelbsperre) am Panzenberg aussetzen müssen.