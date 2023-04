Oldenburg und Wiesbaden scheitern - Saarbrücken und Osnabrück im Finale

Während der 1. FC Saarbrücken und der VfL Osnabrück ihre Pflichtaufgaben im Landespokal erledigten und sich so jeweils den Finaleinzug sicherten, mussten sich Oldenburg und Wiesbaden den Regionalligisten Steinbach Haiger und Atlas Delmenhorst geschlagen geben.

Der SV Wehen Wiesbaden musste im Landespokal Hessen eine bittere Niederlage hinnehmen. Im Ligabetrieb befindet sich der SVWW auf klarem Weg Richtung 2. Liga, die Pokalaufgabe gegen den TSV Steinbach Haiger schien Formsache zu sein. Zunächst lief durch die Führung von Brookly Ezeh (8.) alles nach Plan, noch vor dem Pausenpfiff egalisierte der Regionalligist allerdings (29.). Steinbach drückte im zweiten Durchgang mutig und belohnte sich in der 83. Minute durch Jonas Singer - bei dem 2:1 blieb es, die kleine Sensation war perfekt.

zum THema Die Landespokale im Überblick

Delmenhorst und Osnabrück treffen sich im Finale

Auch der VfB Oldenburg musste sich im Duell mit Delmenhorst einem Regionalligisten geschlagen geben. Im Ringen um den Einzug ins Finale des Landespokals Niedersachsen brachte Max Wegner den Drittligisten in Front (20.). Treffer von Mattia Trianni (43.) und Marco Stafandl (61.) drehten dann aber die Partie und brachten Atlas auf die Siegerstraße. Oliver Schindler machte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf.

Besser machte es der VfL Osnabrück im gleichen Wettbewerb. Den SSV Jeddeloh II (Regionalliga Nord) bezwang der Drittligist souverän mit 2:0, ein früher Treffer durch Noel Niemann (5.) und ein später durch Oliver Wähling (88.) bescherten dem VfL den Finaleinzug. Atlas Delmenhorst wird dort den nächsten Drittligisten bezwingen wollen.

Saarbrücken überzeugt in der Verlängerung

Im vergangenen Jahr war der 1. FC Saarbrücken im saarländischen Landespokal gegen den FC 08 Homburg ausgeschieden - nun wartete der Regionalligist im Halbfinale, der FCS wollte die Revanche. Torlos ging es nach 45 Minuten in die Kabinen, dafür hatte es die 2. Hälfte in sich: Mike Frantz sorgte in der 52. Minute für die FCS-Führung, Fanol Perdedaj glich eine gute Viertelstunde später aus. Auch die erneute Saarbrücker Führung durch Marvin Cuni (72.) konterte Joker Thomas Gösweiner nur zwei Minuten später. In der Verlängerung ließ dann Calogero Rizzuto den Favoriten jubeln, sein Treffer in der 102. Minute markierte den 3:2-Endstand - der Finaleinzug für den FCS.

Der Finaltag der Amateure steigt am 3. Juni. Es werden wieder alle 21 Landespokalendspiele ausgetragen und die begehrten Tickets für den DFB-Pokal vergeben.