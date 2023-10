Oldenburg und Havelse atmen auf - Acht-Tore-Spektakel in Hamburg - Meppen souverän

Die U 21 des HSV trennte sich mit einem 4:4 von BW Lohne, während auch der SV Meppen vier Tore erzielte, von Gegner Kilia Kiel aber keines kassierte. Weil bereits am Freitag Holstein Kiel II strauchelte, war der Weg an die Spitze frei für den 1. FC Phönix Lübeck. Der kriselnde VfB Oldenburg und der TSV Havelse feierten wichtige Punkte im Keller.

Oldenburg stürmt die Festung am Panzenberg

Der VfB Oldenburg ist zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt vier sieglosen Liga-Spielen in Serie feierte der Drittliga-Absteiger am Sonntagnachmittag einen hart erkämpften 2:0-Erfolg beim Bremer SV und distanziert sich damit vorerst von der Gefahrenzone. In der Bremer Festung am berühmt berüchtigten Panzenberg, in der in dieser Saison noch keine Mannschaft den Bremer SV bezwingen konnte, tat sich auch die Mannschaft von Fuat Kilic - trotz lautstarker Unterstützung aus dem ausverkauften Gäste-Block - über weite Strecken enorm schwer. Der BSV begegnete dem Drittliga-Absteiger mit breiter Brust und gestaltete die Partie für lange Zeit offen. Oldenburg fand nur selten Lücken im vielbeinigen Defensivverbund der Platzherren, stand diesmal aber auch selbst in der Rückwärtsbewegung sattelfest. Die Partie hätte zu jedem Zeitpunkt auf beide Seiten kippen können. Es lief also alles auf einen Lucky-Punch hinaus. An diesem Nachmittag meinte es der Fußballgott gut mit den in den letzten Wochen so arg gebeutelten Oldenburgern, verhalf ihnen schließlich ein Foulelfmeter in der 79. Minute, den Wegner im Kasten versenkte, zum entscheidenden Stich. Bremen warf in den Schlussminuten alles noch vorne, ein Punktgewinn wäre an diesem Nachmittag auch definitv im Rahmen des Möglichen gewesen. Stattdessen sorgte ein Distanzschuss von Hajdinaj für die endgültige Entscheidung.

St. Pauli verschenkt Zwei-Tore-Vorsprung

Eine äußerst bittere Pille hatte am Sonntagnachmittag die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli zu schlucken. Für lange Zeit sah es gegen Eintracht Norderstedt nämlich nach einem klaren Erfolg der jungen Kiezkicker aus. Am Ende musste sich das Team von Elard Ostermann nach einer 2:0-Führung aber doch noch mit 2:3 geschlagen geben. Doch noch einmal alles auf Anfang. Vor 871 Zuschauern startete die Partie recht ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Norderstedt ließ nach etwas mehr als einer Viertelstunde eine Doppelchance liegen, St. Pauli fehlte die Genauigkeit im letzten Pass. In der 28. Minute gingen die Hausherren mit dem ersten präzise zu Ende gespielten Angriff in Front. Julian Ulbricht setzte sich in der Box durch, der Ball landete genau vor den Füßen von Marie. Der Youngster fackelte nicht lange und jagte die Kugel per Dropkick unhaltbar oben rechts in die Maschen. Die kurze Phase der Unsicherheit im Lager der Gäste nutzten die Jungprofis gnadenlos aus und erhöhten nicht einmal zehn Minuten später auf 2:0. Lee bediente Ulbricht, der sein 5. Saisontor erzielte. Norderstedt, sichtlich unzufrieden mit dem Spielstand, reagierte mit wütenden Angriffen und verkürzte noch vor der Pause in Person von Gutmann auf 1:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf. St. Pauli wollten den Sack früh zubinden, Norderstedt den nicht unverdienten Ausgleich erzielen. In der 54. Minute stand Zehir goldrichtig und verwertete eine Hereingabe ohne große Mühe zum 2:2. Auch in der Folge ging es hin und her, vor allem die Zuschauer kamen an diesem Nachmittag auf ihre Kosten. Nach rund einer Stunde schienen den Hausherren allmählich die Körner auszugehen, Norderstedt drückte weiter und hatte das Momentum zunehmend auf seiner Seite. In der 76. Minute war es dann schließlich so weit. Prinz von Anhalt drehte die Partie und markierte sogleich den Schlusspunkt der Partie. Kurz vor Schluss sah St. Paulis Clausen nach einer Provokation auch noch die Rote Karte.

ETV ärgert Ottensen im Stadtderby

Teutonia Ottensen hat den Anschluss zur Tabellenspitze verpasst. Im Stadtderby gegen den Tabellenvorletzten Eimsbütteler TV kam der Titelaspirant nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und muss die Konkurrenz somit auf fünf Punkte ziehen lassen. Ottensen bemühte sich zwar um Spielkontrolle und ließ defensiv nahezu überhaupt nichts anbrennen, in der Offensive zeigte sich das Team von Dominik Glawogger zu ungeduldig. Eimsbüttel hilft der Punkt im Keller auch nicht wirklich weiter. Mit sieben Zählern bleibt der ETV vorerst weiter im Tabellenkeller.

Havelse beweist langen Atem

Für den TSV Havelse, der nach nur einem Sieg aus den letzten acht Partien bedrohlich nah an die Abstiegsplätze gerutscht war, erwies sich das Duell mit Kellerkind SC Spelle-Venhaus als Geduldsspiel. Lange nämlich bot der Aufsteiger dem ehemaligen Drittligisten Paroli. Dabei startete Havelse gut in die Partie. Langhaus hatte die Gäste in der 16. Minute in Führung geschossen. Die Antwort der Hausherren, die sich keineswegs versteckten, ließ nicht lange auf sich warten. In der 26. Minute stellte Kemna alles wieder auf Null und nahm der Partie für lange Zeit den Wind aus den Segeln. Havelse blieb weiter spielbestimmend, kreierte aber kaum noch nennenswerte Torraumszenen. Als die Kräfte auf beiden Seiten zu schwinden schienen, bewies der TSV schließlich den längeren Atem und versetzte Spelle doch noch den Todesstoß. In der 81. Minute avancierte Luca Mittelstädt mit seinem Treffer zum 2:1 zum Matchwinner und machte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit sogar selbst noch endgültig den Deckel drauf (90. +4).

Jeddeloh II spuckt Drochtersen in die Suppe

Zum Abschluss des 11. Spieltages gab die SV Drochtersen/Assel einen sichergeglaubten Sieg aus der Hand. Gegen den SSV Jeddeloh II fuhren die Hausherren mit einer komfortablen 2:0-Führung durch die Treffer von Sattler (26.) und Schmiederer (64.) ganz lange auf der Siegerstraße. Passend zur aktuellen sportlichen Situation der Sportvereinigung, ließ sich Drochtersen in allerletzter Sekunde doch noch in die Suppe spucken. Nach Ablauf der regulären Spielzeit erwiesen sich Brinkmann (90.+1) und Ghawilu (90.+7) als Partycrasher und sorgten für den 2:2-Endstand.

Sanne rettet dem HSV einen Punkt

Ein Spektakel lieferten sich die U 21 des Hamburger SV und BW Lohne am Samstag - 4:4 endete die Partie. Der HSV kam gut in die Begegnung, wurde dann aber ausgekontert: Zahmel stellte so auf 1:0 für Lohne (10.). Und es kam noch dicker: Die Rothosen klärten eine Hereingabe vor die Füße von Heskamp, der per Aufsetzer zum 2:0 für die Gäste traf (16.). Dann aber konnte sich die U 21 auch mal belohnen: Oliveira stellte von der Strafraumkante auf 1:2 (20.). Per Foulelfmeter besorgte Sanne schließlich auch den verdienten 2:2-Ausgleich (32.). Weil die Heimelf in Folge die erstmalige Führung liegen ließ, stach jedoch erneut der Gast: Thoben veredelte einen schönen Angriff per Kopf zum 3:2 für Lohne (37.). Fünf Tore in Durchgang eins, doch auch in den zweiten 45 Minuten blieb es unterhaltsam: Erneut ging es nämlich schnell bei Blau-Weiß, Zahmel besorgte nach einem Gegenstoß das 4:2 (47.). Die Entscheidung? Nicht in dieser Partie! Sanne verkürzte nach rund einer Stunde auf 3:4 (58.); nun verteidigten die Gäste zwar konzentriert und wollten den knappen Sieg über die Zeit retten, und doch fand der HSV noch eine Lücke: Sanne besorgte mit seinem dritten Tagestreffer - der siebte in dieser Regionalliga-Saison - den 4:4-Endstand (89.).

Meppen weiter im Aufwärtstrend

Einen souveränen 4:0-Erfolg landete der SV Meppen gegen Schlusslicht Kilia Kiel. Früh schon steuerte der SVM dabei auf Kurs: Nach einem Eckball konnte Sprekelmeyer per Kopf zum 1:0 abstauben (6.). Das 2:0 besorgte Schepp aus halbrechter Position (19.). Nun ging die Heimelf etwas vom Gas, Kilia durfte mitmischen, blieb aber harmlos. Erst in Durchgang zwei gelang dem SV Meppen dann die Vorentscheidung: Nach einer Flanke köpfte Janssen zum 3:0 ein (50.). Für die Kieler hatte Labes bei seinem Lattentreffer die beste Möglichkeit, ein Tor gelang dem Schlusslicht aber nicht. Vielmehr durfte Meppen nochmals ran: Benke stellte nach einer Ecke aus kurzer Distanz auf 4:0 (90.+3).

Phönix Lübeck schlägt früh zu

Weil Holstein Kiel II wenige Stunden zuvor gegen Hannover II verlor, bot sich dem 1. FC Phönix Lübeck am Freitagabend beim SC Weiche Flensburg 08 die große Chance auf Platz eins. Und die wollten die Lübecker unbedingt beim Schopfe packen. Nach ersten Minuten mit leichtem Flensburger Übergewicht erkämpfte sich Taritas den Ball, sprintete in den heimischen Sechzehner und legte quer auf Hyseni, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (14.). Knapp 180 Sekunden darauf tauschten die Rollen, Hyseni störte den Weiche-Spielaufbau und legte Taritas dessen 2:0 auf. In der 27. Minute konnte Taritas ungestört Maß nehmen und schlenzte die Kugel sehenswert zum 3:0 in die Maschen. Die Heimelf strahlte trotz der Nackenschläge eine gehörige Portion Willen aus, doch die vielen Unzulänglichkeiten im Offensivspiel verhinderten Zählbares. Das setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Taritas tauchte in der 54. Minute frei vor Flensburgs Torwart Heim auf und wurde mit einer sehenswerten Parade am 4:0 gehindert. Das besorgte Berger in der 76. Minute mit einem platzierten Flachschuss. Ehlers traf auf der Gegenseite noch den Pfosten, dann zog Jurk in der 89. Minute nach Ansicht von Schiedsrichter Weinkauf die Notbremse und sah deswegen Rot. Berger verwandelte den anschließenden Elfmeter souverän zum 5:0-Endstand. Damit hat Lübeck seine vergangenen fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und ist neuer Tabellenführer der Regionalliga Nord.

Hannover II siegt im Spitzenspiel

Bereits Freitagnachmittag duellierten sich die zweiten Mannschaften von Holstein Kiel und Hannover 96. Ein Spitzenspiel, empfing schließlich der Tabellenführer den Vierten. Lange Phasen der ersten Halbzeit hatte 96 mehr vom Spiel. Momuluh zum Beispiel scheiterte einmal freistehend an KSV-Keeper Oberbeck und schoss nach energischem Dribbling knapp am langen Pfosten vorbei. Somit ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach Wiederanpfiff belohnten sich die Niedersachsen mit dem Führungstreffer aus kurzer Distanz durch Gindorf (49.). Die Gäste blieben am Drücker, von den Jungstörchen war offensiv so gut wie nichts zu sehen. Eine gegen Ende hin chancenarme Partie fand in Hannover ihren verdienten Sieger, wenngleich 96-Torwart Wechsel in der letzten Aktion des Spiels bei einem Kieler Freistoß alle Hände voll zu tun hatte, die Null zu halten.