Oldenburg überholt Lohne - Lübeck und Hannover II lösen Pflichtaufgaben

Der VfB Oldenburg drehte gegen BW Lohne einen 0:1-Rückstand und arbeitet sich in der Tabelle weiter vor. Hannover 96 II (2:1 gegen St. Pauli II) und Phönix Lübeck (5:0 in Bremen) lösten ihre Pflichtaufgaben. Der Eimsbütteler TV (2:1 in Jeddeloh II) und die SV Drochtersen/Assel (2:0 gegen Havelse) freuten sich über Erfolge in der unteren Tabellenhälfte.

St. Paulis Sieglosserie setzt sich in Hannover fort

Das Spiel startete furios. Die favorisierte Heimelf ging bereits in der 4. Minute in Führung. Kapitän Gindorf traf via Elfmeter nach Foul an Stepantsev. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange warten. Über links ging es schnell, im Zentrum gelang der Ball zum mitgelaufenen Günther, der gegen den bereits geschlagenen Stahl nur noch ins leere Tor schieben musste (12.). Anschließend kam St. Pauli zu einigen aussichtsreichen Möglichkeiten und hätte bis zur Pause durchaus in Führung gehen können, ließ bei den finalen Aktionen aber immer wieder die Präzision vermissen. 96 hatte noch eine gute Gelegenheit nach einem Eckball, Paulis Schlussmann Kokott war aber auf der Hut, verhinderte ein Eigentor (28.). Auch im zweiten Abschnitt gingen die Gäste mit ihren Möglichkeiten verschwenderisch um. Lee scheiterte kurz nach Wiederanpfiff im Eins-gegen-Eins am starken Stahl (47.). Aber auch Hannover verzeichnete nun mehr Abschlüsse. Arkenbergs Distanzschuss zischte knapp vorbei (52.), Moustiers Freistoß entschärfte Kokott gerade noch (56.). Die Quittung für die fahrlässige Chancenverwertung erhielt St. Pauli dann in der 61. Minute. Wieder war es Gindorf, der nach einem Chakroun-Hereingabe in den Sechzehner am schnellsten schaltete und die Hannoveraner zum zweiten Mal in Führung schoss. Auch anschließend hatten die Gäste immer wieder Möglichkeiten, um mindestens noch einen Punkt auf die Heimreise mitzunehmen. Es blieb allerdings beim 2:1-Erfolg der Gastgeber, womit sich der triste Herbst bei St. Paulis U 23 weiter fortsetzt. Hannover hat derweil vorerst zumindest bis Sonntagnachmittag die Tabellenspitze inne.

Oldenburg überholt Lohne

Oldenburg kam besser ins Spiel, hatte schon zu Beginn erste Abschlussgelegenheiten. Ziereis hatte in der 9. Minute nach einer Flanke von links die große Chance zur Führung, brachte aber keinen Druck hinter den Ball. Auch Loubongo-M'Boungou scheiterte in der 13. Minute aus guter Position am Lohner Schlussmann. Im Gegenzug hatte BWL zwei gute Abschlüsse, die Peitzmeier beide vereitelte (14.). Vier Minuten später gab es dann aber doch die kalte Dusche für den VfB. Tönnies schnappte sich die Kugel nach einem Pressschlag an der Strafraumkante und grätschte diese ins leere Tor. Bis zur 30. Minute schaltete die Partie in den Leerlauf. Nach einer halben Stunde wachte Oldenburg dann wieder auf, machte Druck. Krasniqi hatte die beste Gelegenheit zum Ausgleich, setzte die Kugel nach einem Flankenball von rechts sehenswert per Volley aber nur an den Querbalken. Ein Missverständnis zwischen Torwart und Innenverteidigung konnten die Lohner kurz darauf noch bereinigen. Die Gäste hätten durch Janotta in der 37. Minute dann beinahe nachgelegt, sein Kopfball nach Eckstoß konnte jedoch von Oldenburg noch vor der Linie bereinigt werden. Bis zur Pause blieb es intensiv, Tore sollten aber keine mehr fallen. Nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo hoch. Gefährlicher waren weiterhin die Gäste, die mehrmals die Möglichkeit auf das 2:0 hatten. Treffen sollten dann nach über einer Stunde die Gastgeber durch Schäfer - 1:1 (65.). Nach dem Ausgleich entglitt Lohne die Begegnung mehr und mehr, was in der Oldenburger Führung mündete. Loubongo-M'Boungou wurde in der 77. Minute im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Wegner flach in die Mitte. Das Pendel schlug nun klar für den VfB aus, der auf den dritten Treffer drängte, der aber nicht mehr fallen sollte. Es blieb trotz einiger guter Chancen beim 2:1, durch das Oldenburg in der Tabelle an Lohne vorbeizieht.

Lübeck ohne Probleme

Auf schwierigem Untergrund am Panzenberg verschaffte sich der 1. FC Phönix Lübeck nach verhaltenem Beginn mit zunehmender Spieldauer ein Übergewicht. Eine Freistoßflanke fand nach einer Viertelstunde Meier, der die Kugel mithilfe des Pfostens zur Gästeführung einköpfte. Infolge blieben die Gäste das druckvollere Team, kamen aber nur noch zu einigen Halbchancen. In der Schlussviertelstunde des ersten Abschnitts wurden die Gastgeber dann besser, verbuchten ebenfalls einige Aktionen, Gefahr strahlte der BSV aber nicht wirklich aus. Die beste Möglichkeit gehörte Miyamoto, dessen unplatzierter Versuch Phönix-Keeper Leonhard aber keine Probleme bereitete (39.). Im zweiten Durchgang stellte Lübeck zeitig die Weichen durch einen Freistoßkracher von Berger aus 30 Metern (54.). Der Bremer SV war um eine Antwort bemüht, agierte offensiv aber zu harmlos, um Burkes Tor ernsthaft zu gefährden. In der 70. Minute war die Messe schließlich gelesen. Meier machte einen langen Ball fest, behielt die Übersicht und bediente Sadrifar am langen Pfosten, der die Kugel in die Maschen drückte. Nach dem 0:3 schaltete der BSV merklich zurück. Lübeck hingegen hatte noch Lust. Erneut Sadrifar markierte das 4:0 (82.), ehe Hartwig in der Schlussminute noch einen Freistoßabpraller zum Endstand abstaubte. Bremens miserable Serie setzt sich damit fort, während die Adlerträger weiter im Aufstiegsrennen mitmischen.

Eimsbüttel gewinnt in Jeddeloh II dank Akyols Doppelschlag

Der SSV Jeddeloh II ging gegen Eimsbüttel mit seiner ersten wirklichen Chance des Spiels durch Hahn in der 24. Minute in Führung. Anschließend übernahmen die Gastgeber dann auch die Kontrolle, kamen zunächst aber nicht mehr entscheidend vor das Gästetor. Häufig fehlte der entscheidende Pass, der immer wieder unsauber gespielt wurde. Eimsbüttel agierte zu schwach, setzte die Platzherren kaum unter Druck und verbuchte bis auf eine dicke Gelegenheit in der Anfangsphase, die Jeddeloh II mit Mühe klären konnte, auch keine weiteren gefährlichen Torabschlüsse. Sekunden nach Wiederbeginn hatte die Heimelf die Riesengelegenheit zum 2:0, Weber parierte jedoch den schwach geschossenen Elfmeter. Weil auch Dellwisch in der 57. Minute bei seinem vermeintlichen Treffer im Abseits stand, blieb es bei der knappen Führung. Nach einer Stunde wurden die Gäste plötzlich offensiver. Keeper Koliofoukas rettete in höchster Not für Jeddeloh II, war wenige Sekunden später gegen Akyols abgefälschten Schuss aber machtlos - 1:1 (62.). Der ETV war nun deutlich präsenter und drehte sogar das Spiel. Wieder Akyol stellte per Foulelfmeter auf 2:1 für die Gäste (69.). Jeddeloh II rannte in der Schlussphase an, kam aber nicht mehr entscheidend vor das Tor der Hamburger, die wichtige Zähler im Abstiegskampf feierten.

Effizientes Drochtersen schlägt Havelse

Ohne wirkliche Highlights ging der erste Durchgang in Drochtersen/Assel zwischen der SV und Havelse zu Ende. Mögliche Ansätze erstickten beide Abwehrreihen im Keim. Nur in den Anfangsminuten war kurzzeitig etwas mehr vor beiden Toren los, gefährlich wurde es dabei aber nicht. Ansonsten plätscherte die Begegnung meist im Mittelfeld vor sich hin. Der zweite Abschnitt startete wieder mit etwas mehr Elan auf beiden Seiten. Die Heimelf ging schnell in Führung. Geißen drückte nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten den Ball über die Linie (51.). Von Havelse war auch nach dem Rückstand weiter wenig zu sehen, während D/A höchst effizient agierte und in der 72. Minute mit dem zweiten guten Angriff durch Fernandes, der im Strafraum gut freigespielt wurde, auf 2:0 erhöhte. Anschließend verbuchten die Gastgeber noch einige gute Ansätze, weitere Treffer sollten in der chancenarmen Partie aber nicht mehr fallen. Mit der 0:2-Pleite endete zugleich die Serie der Garbsener, die zuvor sieben Spiele ungeschlagen waren.