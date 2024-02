Oldenburg statt Aachen: Ramaj dockt beim nächsten Traditionsverein an

Elsamed Ramaj spielt zukünftig für den VfB Oldenburg. Der Stürmer, den es von Alemannia Aachen in den Norden zieht, darf sich damit den nächsten Traditionsverein in seine Vita schreiben und feiert überdies ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Fuat Kilic.

Will ab sofort in der Regionalliga Nord seine Schnelligkeit einsetzen: Elsamed Ramaj (rechts), der von Alemannia Aachen zum VfB Oldenburg wechselt. IMAGO/Otto Krschak

"Gute Laune" sollen die Zuschauer des VfB Oldenburg zukünftig wiederholt verspüren, wenn sie Elsamed Ramaj Fußball spielen sehen. Das erhofft sich zumindest der Nord-Regionalligist vom neuen Stürmer, der von Alemannia Aachen kommt.

Zwar kam der 27-Jährige in der laufenden Saison 13-mal in der Regionalliga West zum Einsatz, war damit aber offenbar nicht vollends zufrieden. Aachens Geschäftsführer Sascha Eller bestätigt das in einer Meldung: "'Eli' kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein im Winter noch zu verlassen. Der Konkurrenzkampf auf seiner Position ist sehr hoch hier, sodass die Aussichten auf die gewünschten Einsatzzeiten nicht mehr ausreichend waren." Eigentlich, so lässt Eller weiter durchblicken, habe Aachen nicht vorgehabt, Ramaj abzugeben. Doch Aachen habe seinen Wunsch letzten Endes nicht blockieren wollen.

Offensiv variabel einsetzbar

Ein weiterer Faktor: In Oldenburg steht mit Fuat Kilic ein Trainer an der Seitenlinie, der Ramaj schon bei der Alemannia trainiert hatte und große Stücke auf ihn hält: "'Eli' passt sportlich, aber auch menschlich sehr gut zu uns und kann eine Bereicherung werden", glaubt Kilic, während Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des VfB, auf der Oldenburger Homepage kurz und knapp die Vorzüge des Last-Minute-Neuzugangs beschreibt: "'Eli' ist offensiv variabel einsetzbar. Diese Variabilität tut uns gut und wird uns helfen."

Oldenburg, Aachen - das waren beileibe nicht Ramajs erste Klubs mit jahrzehntelanger Geschichte: Für Hansa Rostock und den VfB Lübeck spielte er schon 3. Liga, ehe 2021/22 ein Jahr bei Kickers Offenbach folgte. In der Jugend wurde Ramaj unter anderem beim Wuppertaler SV ausgebildet. "Ich bin ein Arbeiter", sagt der Deutsch-Albaner selbst über sich, während sein neuer Klub betont, dass der Neuzugang "schnell, technisch versiert und erfahren" sei. Für gute Laune rund ums Marschweg-Stadion müssen sich diese Attribute nicht zwingend ausschließen.