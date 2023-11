Oldenburg reagiert auf Verletzungssorgen

Aus Göttinger Zeiten kennt man ihn auch in Deutschland. Nun kehrt Geno Crandall in die Basketball-Bundesliga zurück - erneut geht es nach Niedersachsen.

Wieder in der BBL: Geno Crandall (BG Göttingen) in der Vorsaison gegen Elias Harris (Bayern). IMAGO/Eibner

Wegen anhaltender Verletzungsprobleme hat der frühere deutsche Meister EWE Baskets Oldenburg US-Guard Geno Crandall verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom israelischen Klub Hapoel Be'er Sheva und kehrt in die BBL zurück.

In der vergangenen Saison spielte Crandall für die BG Göttingen. "Er ist allen noch in guter Erinnerung aus der letzten BBL-Saison. Geno ist jemand, der auf der Eins (Point-Guard-Position, Anm. d. Red.) das Spiel sehr gut organisieren kann. Mit seinen charakterlichen Eigenschaften passt er hervorragend in unsere Team-Kultur", sagte Trainer Pedro Calles.

Chapman fällt lange aus

Zuletzt hatte sich Power Forward Brekkott Chapman verletzt und wird drei Monate ausfallen. Small Forward Alen Pjanic steht weiterhin nicht zur Verfügung, auch Shooting Guard Kyle Foster gehört aktuell nicht zum Kader der Oldenburger.

Den "Donnervögeln" ist der Saisonstart trotz der Personalsorgen durchaus geglückt. Fünf der ersten sieben Ligaspiele wurden gewonnen, gegen Meister Ulm verloren die EWE Baskets am Wochenende erst nach Verlängerung.