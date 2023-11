Oldenburg marschiert unter Kilic - reicht es noch für den Titelkampf?

Der VfB Oldenburg hat mittlerweile den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Personell wird im Winter womöglich nochmal nachgelegt.

19 Punkte aus sieben Spielen: Der VfB Oldenburg ist in Topform IMAGO/Nordphoto

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Mit 19 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen hat sich der VfB Oldenburg in der Tabelle mittlerweile nach oben gearbeitet. 2,22 Punkte pro Partie hat die Mannschaft im Schnitt bisher mit Trainer-Rückkehrer Fuat Kilic geholt. Eine Ausbeute, mit der die Oldenburger, wie von vielen im Sommer prognostiziert, an der Spitze mitmischen würden, sofern der Start in die Saison mit Benjamin Duda nicht derart schiefgegangen wäre.

Keine Rechenspiele

Kann Kilic diese Hypothek noch tilgen und in der zweiten Saisonhälfte ins Titelrennen eingreifen? "Es hilft uns nicht, wenn wir jetzt mit dem Rechnen anfangen", wiegelt der 50-Jährige ab. "Wichtig ist, dass die Leidenschaft zurück ist und die Fans sich mit der Mannschaft identifizieren." Nach dem 2:1-Arbeitssieg gegen BW Lohne feierten die Anhänger am Samstag die VfB-Spieler. Bei der Partie war aufgrund des Ärgers rund um das Pokal-Spiel Anfang Oktober eine Ex-Portion Motivation dabei. Erst wollten die Lohner seinerzeit das Spiel nicht verschieben, dann feierten sie nach dem gewonnenen Elfmeterschießen provokant vor den VfB-Fans. "Wenn es da so eine kleine Vorgeschichte gibt, willst du das Spiel nochmal mehr gewinnen", räumte Linus Schäfer, der mit einer herausragenden Einzelaktion für die zuvor eher planlosen Oldenburger zum 1:1 ausglich, im Anschluss ein.

Wut im Bauch

Anders dürfte es auch am Sonntag im wichtigen Sechs-Punkte-Duell mit dem 1. FC Phönix Lübeck nicht sein. Gegen die Lübecker kassierte der VfB Mitte August beim 1:5 die erste Klatsche der Saison. "Da haben wir auf jeden Fall etwas gutzumachen", sagt Kilic, der weiterhin ohne Christopher Buchtmann auskommen muss. Der zentrale Mittelfeldspieler kann seinen Fuß noch nicht vollends belasten und wird in diesem Jahr wohl keine Partie mehr bestreiten.

Noch länger verzichten muss Kilic auf Justin Plautz, der sich beim 4:1-Sieg gegen den Eimsbütteler TV an der Syndesmose verletzt hat und nun am Donnerstag operiert wird. Der 24-Jährige, der als Linksverteidiger und auf der linken Außenbahn spielen kann, wird für mehrere Monate ausfallen. Deshalb möchte der VfB im Winter gerne für die linke Defensivseite einen neuen Spieler verpflichten, da Nico Knystock derzeit primär für das zentrale Mittelfeld eingeplant wird und dort den Konkurrenzkampf anheizen soll. Auch über die Verpflichtung eines weiteren Torwarts wird nachgedacht. Abhängig ist dies davon, wann Sebastian Mielitz wieder zur Verfügung stehen wird. Der 34-Jährige wurde im September am Knie operiert. Klar ist bereits, dass Jhonny Peitzmeier, den Duda im Sommer noch auf die Bank gesetzt hatte, auch im Falle einer rechtzeitigen Mielitz-Rückkehr die Nummer eins bleiben wird.