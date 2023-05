Oldenburg lebt - "Wenn du Geschichte schreiben möchtest ..."

Während zwei Teams schon für die Regionalliga planen müssen, macht wohl ein Trio die letzten beiden Absteiger unter sich aus. Dazu gehört der VfB Oldenburg, der fest an die Rettung glaubt.

Mit Bayreuth und Zwickau stehen seit Samstag die ersten beiden Absteiger fest. Zwei weitere Klubs müssen nach der Saison, die nur noch zwei Spieltage umfasst, runter. Realistisch betrachtet kommt nur noch das Trio aus dem Halleschen FC (38 Punkte/Tordifferenz -12), dem VfB Oldenburg (35/-20) und dem SV Meppen (34/-23) infrage.

Zwar hätte am Samstag Oldenburgs Rückkehr in die Regionalliga bereits besiegelt sein können, doch es hat geklappt, sich noch einmal aufzurichten: In Mannheim zeigte der VfB seine bisher beste Saisonleistung und gewann bei der besten Heim-Mannschaft der Liga verdient mit 3:1.

"Wir haben unsere Torchancen endlich mal genutzt", freute sich Marc Stendera, der das 1:0 eingeleitet hatte und dann selbst vollstreckte. Dem stimmte Trainer Fuat Kilic zu: "Wir waren effektiver als sonst."

Auch gegen Zwickau ist ein Sieg wieder Pflicht

Durch den Sieg und die zeitgleiche Niederlage der Hallenser in Saarbrücken (0:2) beträgt der Oldenburger Abstand nun noch drei Zähler. Am Sonntag ist beim in Wilhelmshaven ausgetragenen Heimspiel gegen Zwickau ein weiterer Sieg Pflicht.

"Gefühlt haben wir in den letzten Wochen immer Druck. Wir können uns kaum freuen, da wir immer gewinnen müssen", sagte Stendera bei "MagentaSport" und blickte voraus: "Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir spielen körperbetont und laufen viel - wir sind aktuell eine sehr unangenehme Mannschaft."

Kilic hat "wenig Worte"

"Es gibt wenig Worte für die Leistung meiner Mannschaft", sagte ein "stolzer" Kilic und ergänzte: "Ich bin auch komplett durch. Ich genieße den Moment. Halle hat verloren. Wir sind dran und haben es in der Hand."

Der VfB baut nun darauf, am letzten Spieltag in Dresden noch ein echtes Endspiel zu haben und dann zuschlagen zu können. "Wir wissen, dass es im Fußball Wunder gibt. Wenn du Geschichte schreiben möchtest, musst du an diese Wunder glauben", sagte Kilic, dessen Zukunft offen ist.