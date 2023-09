Oldenburg-Kapitän Appiah: "Die Momentaufnahme ist so, dass man schluckt"

Der VfB Oldenburg hat auch im vierten Spiel in Folge nicht gewinnen können und droht im Meisterschaftsrennen der Regionalliga Nord abgehängt zu werden. Besonders bitter: Am Freitag gegen den Hamburger SV II hätten die Chancen eigentlich für einen Dreier reichen müssen.

Anspruch und Wirklichkeit liegen beim VfB Oldenburg weiterhin deutlich auseinander. Lediglich fünf Punkte hat der Absteiger aus der 3. Liga nach fünf Spielen auf dem Konto. Das 0:0 gegen den Hamburger SV II war am Freitagabend die nächste Enttäuschung. "Ich bin aufgewühlt, weil mich das ärgert", sagte Christopher Buchtmann nach der Partie. "Das Spiel müssen wir 3:0 gewinnen, das ist Wahnsinn. Wir müssen aus diesem Strudel rauskommen."

In der ersten Halbzeit besaßen die Oldenburger durch Max Wegner (10. Minute), Kamer Krasniqi (20.), Rafael Brand (25.) und Buchtmann (37.) mehrere gute Möglichkeiten. "Da hätten die Torchancen reichen müssen, um in Führung zu gehen", ärgerte Benjamin Duda sich. "Das Ergebnis tut uns richtig weh. Die Jungs sind bedient und sitzen geknickt in der Kabine."

Kein Plan B ersichtlich

Die Leistung seiner Mannschaft beschrieb der Oldenburger Trainer als "stabil und sehr druckvoll nach vorne" - und lag damit durchaus richtig. Nach dem 0:2 in Havelse und dem 1:5 gegen Phönix Lübeck konnte durch die beiden Unentschieden gegen Flensburg (2:2) und den HSV II immerhin der freie Fall abgewendet werden. Der Auftritt gegen die Hamburger wirkte noch einmal gefestigter als in Flensburg. Allein: Im zweiten Durchgang fehlten in der Offensive die Lösungen. Die zahlreichen Hereingaben in den Strafraum fanden keinen Abnehmer. Ein Plan B war nicht ersichtlich. "Jedes Heimspiel wird so sein. Da müssen wir Lösungen haben", monierte Buchtmann im Anschluss zu Recht. Weil ebenjene fehlten, reichte es nur für einen Zähler.

"Die Tendenz macht keinen glücklich", räumte Marcel Appiah nach dem Spiel ein. Schon früh in der Saison läuft der VfB Gefahr, sich aus dem Meisterschaftsrennen zu verabschieden. "Die Momentaufnahme ist so, dass man schluckt", so der VfB-Kapitän. Zugleich verwies Appiah aber auf den noch frühen Zeitpunkt der Saison. "Es kann noch viel passieren. Auch andere Mannschaften werden noch weniger konstant spielen. Da gilt es dann, da zu sein."

Nicht dabei sein wird derweil am Mittwoch beim Heimspiel im Derby gegen den SV Meppen Rafael Brand. Der bereits ausgewechselte und mit einer Gelben Karte vorbelastete Außenbahnspieler meckerte auf der Bank sitzend lautstark und sah deshalb die Gelb-Rote-Karte. Debütieren könnte gegen die Emsländer hingegen Noah Plume. Der 27-Jährige ist vom Drittligisten VfB Lübeck gekommen und soll als Sechser abräumen. Gelingt die Integration rasch, dürfte davon vor allem Ole Käuper profitieren, der seine spielerische Klasse dann in etwas offensiveren Räumen einbringen könnte.