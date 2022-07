"Oldenburg ist für mich nicht neu": Steurer wechselt zum VfB

Der VfB Oldenburg ist weiter aktiv auf dem Transfermarkt: Am Freitag gab der Drittliga-Aufsteiger die Verpflichtung von Oliver Steurer bekannt.

Mit Steurer wechselt ein Verteidiger nach Oldenburg, der die 3. Liga bereits gut kennt. Für den KFC Uerdingen, Preußen Münster und zuletzt den MSV Duisburg sammelte der 27-Jährige insgesamt 44 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse. Bei den Zebras wurde sein auslaufender Vertrag zuletzt nicht verlängert.

Zuvor war der im Ruhrgebiet aufgewachsene und in der Dortmunder, Schalker und Essener Jugend ausgebildete Innenverteidiger auch schon im Bundesliga-Unterhaus tätig und lief für den 1. FC Heidenheim 19-mal in der 2. Liga auf.

"Oldenburg ist für mich nicht neu", wird Steurer in der Vereinsmitteilung zitiert und erklärt: "Mein Vater hat eine Ferienwohnung in Dangast (rund 40 km vor Oldenburg, Anm. d. Red.), er hat außerdem früher hier in der Region gearbeitet. Als Kind und Jugendlicher habe ich deshalb viel Zeit hier oben im Norden verbracht. Und ich habe den Weg des VfB und natürlich auch die Relegation ganz genau verfolgt."