1:2 gegen Zwickau: Neuling VfB Oldenburg steigt aus der 3. Liga ab

Der VfB Oldenburg hat die minimale Chance auf den Klassenerhalt mit einem 1:2 gegen Absteiger FSV Zwickau nicht ergriffen und muss ebenso wie die Schwäne in die Regionalliga. Der VfB steigt nach nur einem Jahr in der 3. Liga wieder ab.

Nach dem 3:1-Sieg über Waldhof Mannheim wechselte Oldenburgs Coach Fuat Kilic seine Mannschaft, die zwingend gewinnen musste, lediglich auf einer Position: Für den gelbgesperrten Buchtmann rückte Zietarski ins Mittelfeldzentrum.

Mit dem 0:1 gegen Dynamo Dresden war der Abstieg des FSV Zwickau vergangene Woche besiegelt. Zwickaus Trainer Ronny Thielemann veränderte sein Team nach der entscheidenden Niederlage einmal: Möker nahm den Platz von Löhmannsröben im Mittelfeld ein.

Oldenburg war von Beginn an anzusehen, dass es um die letzte Möglichkeit ging, doch noch im Kampf um den Klassenerhalt ein Wörtchen mitreden zu können. Schon nach sechs Minuten zappelte der Ball im Netz des FSV, Brand veredelte einen mustergültigen Pass von Schäfer. Zwickau fand nach und nach ins Spiel, so richtig gefährlich wurden die Schwäne aber nicht.

Knifflig wurde es in der 38. Minute, als Frick einen Stendera-Abschluss auf der Linie rettete, den Nachschuss dann an die Stützhand bekam. Schiedsrichter Florian Exner ließ weiterlaufen. So ging es mit der knappen VfB-Führung in die Pause.

Schwäne kommen furios aus der Pause

Und aus der kam Zwickau furios: Baumann zimmerte einen Drehschuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck - 1:1 (46.)! Der VfB agierte verunsichert, Gomez hätte für die Gäste fast das Spiel gedreht (51.). Kilic reagierte mit einem Dreifachwechsel (55.), Zwickau hatte aber weiter die besseren Chancen und durch Baumann das Spiel fast gedreht (72.).

Gelb-Rot Stendera - Doppelpack Baumann

Von der Heimelf kam abgesehen von einem Stendera-Abschluss (80.) insgesamt zu wenig, zudem musste der VfB die letzten Minuten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Stendera in Unterzahl bestreiten. Als Baumann in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer erzielte, war der Abstieg Oldenburgs besiegelt.

Die Oldenburger reisen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) zu Aufstiegsaspirant Dresden. Zwickau verabschiedet sich mit einem Heimspiel gegen 1860 München aus der 3. Liga.