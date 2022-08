Erster Drittligasieg: Oldenburg schlägt Verl

Aufsteiger VfB Oldenburg schlägt den SC Verl mit 1:0 und holt den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die 3. Liga. Beide Teams liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch.

Oldenburgs Coach Dario Fossi vertraute derselben Startelf wie beim 0:2 in Halle. Verls Trainer Michel Kniat wechselte im Vergleich zum 0:1 gegen die Löwen nur einmal: Bürger ersetzte den verletzten Sessa in der Mittelfeldzentrale.

Die Anfangsphase gehörte den Verlern, die erste Chance aber hatte Oldenburg: Starke setzte Badjie in Szene, der zwei Schritte in die Mitte machte und abzog - doch Corboz bekam noch seinen Kopf in den Schuss (18. Minute).

Offenbar ein Hallo-wach-Erlebnis für die Hausherren. Fortan machte vor allem der extrem auffällige Badjie mächtig Betrieb. Das Tor schoss dann aber ein anderer: Zietarski eroberte halbrechts den Ball, ging zwei Schritte und spielte dann auf die andere Seite zu Brand. Der Angreifer hielt direkt volley drauf und versenkte den Ball unten links im Tor (33.).

Eine wilde Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, beide Teams schenkten sich nichts. Einen Schuss von Krasniqi nahm Verl-Keeper Thiede locker auf (63.), kurz darauf setzte sich Ochojski gegen drei Verteidiger durch und zielte dann rechts am VfB-Tor vorbei (65.).

Dann begann eine hitzige Schlussphase. Brand hatte in der ersten Halbzeit bereits mit einer Flugeinlage nach einem Duell mit Ochojski für erregte Gemüter gesorgt (35.), die Partie wurde durchweg hart geführt. Später sah auch VfB-Coach Dario Fossi wegen Meckerns die Gelbe Karte (84.), Torschütze Brand wurde verwarnt, weil er das Spiel mit einem auf das Feld geworfenen Ball verzögerte (89.). Schiedsrichter Assad Nouhoum zeigte insgesamt zehn Gelbe Karten - und machte in seinem ersten Drittligaspiel als Verantwortlicher trotzdem eine gute Figur.

Am Ende jubelte Oldenburg über den ersten Sieg nach dem Drittliga-Aufstieg, Verl blieb zum dritten Mal in Folge torlos und am Tabellenende. In der kommenden Woche gastiert der VfB am Montag (19 Uhr) beim MSV Duisburg. Verl empfängt am Samstag (14 Uhr) den FSV Zwickau.