Krimi! Ludwigsburg verschafft sich den ersten Matchball

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Halbfinal-Ticket in den BBL-Play-offs fest im Visier. In Spiel zwei der Serie gegen die Baskets Oldenburg haben sich die Schwaben mit einem knappen 73:72 den zweiten Sieg geholt. Damit hat "Lubu" am Sonntag in heimischer Halle den ersten Matchball.

Mit 13 Punkten einer von zwei Topscorern bei Ludwigsburg: Yorman Polas Bartolo. IMAGO/Eibner