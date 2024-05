Sommerpause für Oldenburg - Hamburg darf weiter hoffen

Die Hamburg Towers dürfen weiter auf die Play-offs hoffen. Der Tabellenzehnte setzt sich am Dienstag 93:81 in Oldenburg durch und braucht noch einen Sieg für die Postseason.

Die Veolia Towers Hamburg haben das erste Play-in-Spiel in der Geschichte der BBL gewonnen und sind damit weiter im Rennen um einen Platz im Play-off-Viertelfinale. Die Norddeutschen siegten beim früheren deutschen Meister EWE Baskets Oldenburg 93:81 (46:47), am Donnerstag (20.00 Uhr) geht es gegen die Telekom Baskets Bonn oder die MHP Riesen Ludwigsburg um den Sprung in die Play-offs.

Hamburg holte sich in der Hauptrunde den zehnten Platz und musste somit am Dienstag auswärts ran. Das machte den Towers offensichtlich nichts aus. Nun geht es gegen den Verlierer des Duells zwischen Bonn (7.) und Ludwigsburg (8.), das am späteren Abend stattfindet. Oldenburg (9.) ist dagegen gescheitert und hat Sommerpause.

Die BBL war dem Vorbild NBA gefolgt und hatte zu dieser Saison ein Play-in-Turnier eingeführt. Der Gegner für die Norddeutschen in der nächsten Runde steht bereits fest - und das ist ein harter Brocken. Hamburg tritt gegen Bayern München (1.) an, sollte im zweiten Play-in-Spiel erneut ein Sieg gelingen.

Die Hamburger setzten sich zu Beginn der zweiten Hälfte durch einen 13:4-Lauf ab (62:51/24. Minute). Für Oldenburg mit Trainer Pedro Calles, von 2020 bis 2022 bei den Towers an der Seitenlinie, wurde der Rückstand anschließend noch größer. Hamburg um Topscorer Vincent King (24 Punkte) brachte den Vorsprung sicher über die Zeit.

EWE Baskets Oldenburg - Veolia Towers Hamburg 81:93 (47:46). -

Beste Werfer für Oldenburg: Crandall (18 Punkte), Chapman (17), Russell (13)

Beste Werfer für Hamburg: King (24), Durham (14), Hughes (13), Christmas (13), Ivey (12)

Zuschauer: 6200