Erster Sieg beim Ristic-Debüt: Halle entscheidet Abstiegskrimi in Unterzahl

Der Hallesche FC hat beim Debüt von Trainer Sreto Ristic seinen ersten Sieg in der Fremde eingefahren. Im Abstiegskampf gegen den VfB Oldenburg spielte der HFC in Hannover über eine Stunde in Unterzahl, wurde defensiv aber dennoch nicht richtig gefordert.

Entscheidender Treffer am 30. Geburtstag: Halles Niklas Kreuzer (#8). Getty Images for DFB