Oldenburg bleibt auch unter Duda ambitioniert: "Daraus machen wir keinen Hehl"

Nach dem sportlichen Abstieg in die Regionalliga basteln die Verantwortlichen beim VfB Oldenburg derzeit akribisch am neuen Kader. Neu-Coach Benjamin Duda verspricht klare personelle Verstärkungen für die kommende Saison.

Einiges ist geklärt, doch vieles ist noch offen vor dem Trainingsstart des VfB Oldenburg am 21. Juni. Einen Tag nach dem 1:2 bei Dynamo Dresden verkündete der Klub, dass Trainer Fuat Kilic den VfB nach dem nicht erreichten Klassenerhalt in der 3. Liga wieder verlässt. Seine Nachfolge tritt Benjamin Duda an, der bis zum März noch den Berliner AK trainierte. "Der VfB ist für mich der richtige Entwicklungsschritt", sagt der 35-Jährige im Gespräch mit dem kicker. „Dieser Klub mit seiner Tradition, Fanbasis und enormen Wucht ist immer attraktiv."

Mit diesen Attributen soll auch bei den Spielern gepunktet werden. Linksverteidiger Nico Knystock, die beiden Innenverteidiger Marcel Appiah und Leon Deichmann sowie Außenbahnspieler Pascal Richter haben bereits neue Verträge unterschrieben. Bei Stützen aus der Vorsaison führt der Sportliche Leiter Sebastian Schachten Vorgespräche, um auszuloten, ob ein Verbleib in Oldenburg für diese denkbar ist. Gibt es hier positive Signale, folgt der Austausch mit Duda.

Bleibt Buchtmann?

Ein Gespräch gab es in den vergangenen Tagen auch mit Christopher Buchtmann. Dieses wird vom VfB-Trainer als "großartig" bezeichnet. "Ich war total davon beeindruckt, wie Buchti seine Rolle beim VfB sehen würde. Wenn das klappt, würde er mit maximalem Feuer mit anpacken", so Duda. Bliebe Buchtmann, der zwischen 2012 und 2022 für St. Pauli in der 2. Liga gespielt hat, wäre dies ein echtes Ausrufezeichen. Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison zwar häufig verletzt, bewies aber stets seine Qualität, wenn er auf dem Platz stehen konnte. Am Dienstag führte Duda zudem ein längeres Gespräch mit Patrick Möschl. Auch beim Rechtsverteidiger hoffen die Oldenburger, sich auf einen neuen Vertrag einigen zu können.

Anders schaut dies hingegen bei Manfred Starke, Marc Stendera und Oliver Steurer aus, die den Weg in die Regionalliga aller Voraussicht nach nicht mitgehen werden. "Aktuell ist noch alles offen", berichtet Steurer. "Aber klar, für mich wäre es schön, wenn ich weiterhin in der 3. Liga spiele." Nach kicker-Informationen hofft auch Rafael Brand auf einen persönlichen Verbleib im Profifußball. Der Flügelspieler besitzt allerdings für die kommende Saison in der Regionalliga noch einen gültigen Vertrag.

Anders schaut dies bei Ayodele Adetula und Kebba Badjie aus, deren Kontrakte auslaufen. Adetula wurde von Duda einst bereits in der U 17 von Eintracht Braunschweig trainiert. Mit ihm sprach er genauso wie mit Badjie. "Ich kann mir gut vorstellen, mit Kebba und Ayo zu arbeiten", erklärt Duda. "Aber das setzt natürlich voraus, dass sie unsere Rahmenbedingungen annehmen." Badjie wartet derzeit noch ab, ob sich in der 3. Liga für ihn eine Tür öffnet. Auch ein Engagement im Ausland kann er sich nach wie vor vorstellen.

Ersatz auf der Torwartposition

Klar ist, dass der VfB nach dem Abgang von Felix Dornebusch (Stuttgarter Kickers) auf der Torwartposition für Ersatz sorgen muss. Kommen soll ein junger Spieler, der bereits über Erfahrung in der Regionalliga verfügt und Mielitz im Kampf um die Nummer eins ernsthaft herausfordert. Gesucht wird auch ein neuer Mittelstürmer. Eine Verpflichtung von Patrick Hasenhüttl, den die Oldenburger in der vergangenen Saison von Austria Klagenfurt ausgeliehen hatten, ist dabei im Moment kein Thema mehr. Trotzdem soll es ein Akteur sein, dessen Spielweise sich von Wegners unterscheidet. Offen ist noch, ob der 34-Jährige Kapitän des VfB bleibt. Duda wird am Ende der Vorbereitung den Mannschaftsrat bestimmen, aus dem die Spieler im Anschluss wiederum ihren Kapitän wählen.

Als Ersatz für Robert Zietarski will der VfB zudem einen neuen Sechser verpflichten. "Wir werden auch zwei, drei Spieler holen, bei denen wir die Frage, ob sie uns verstärken, mit einem Ausrufezeichen beantworten können", verspricht Duda. Von der Meisterschaft als Ziel will er indes noch nicht sprechen. "Aber der VfB bleibt ein ambitionierter Klub. Daraus machen wir keinen Hehl."