Oldenburg bindet Hajdinaj

Seit zweieinhalb Jahren spielt Louis Hajdinaj im Trikot des VfB Oldenburg - und wird es auch in Zukunft tun. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat seinen ersten Vertrag im Herrenbereich unterschrieben und wird zum festen Bestandteil des Regionalligakaders. "Louis hat sein Talent bereits gezeigt, und wir sind überzeugt, dass er seine gute Entwicklung bei uns fortsetzen wird", sagt Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des VfB. Der technisch begabte Mittelfeldspieler hat bereits drei Kurzeinsätze in der Regionalliga absolviert, dabei ein Tor erzielt. "Ich weiß schon, was ich kann, vor allem aber weiß ich, was ich nicht kann und wo ich mich verbessern muss“, so Hajdinaj.