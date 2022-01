Old Firm Derby bestätigt: Glasgow Rangers kommt zu UFL

Vor kurzem wurde erst Celtic Glasgow für UFL bestätigt, jetzt kommt auch der Lokalrivale ins Spiel: Die Glasgow Rangers werden in der kommenden Fußballsimulation vertreten sein.

Fans des schottischen Fußballs können sich freuen. Erst kam die Ankündigung, dass Celtic Glasgow mit Entwickler und Publisher Strikerz Inc. für ihr kommendes Fußballspiel UFL kooperieren werden, nun ist der Lokalrivale an der Reihe. Glasgow Rangers ist der neueste offizielle Partner und wird in UFL lizensiert auftreten.

Der amtierende Meister der Scottish Premiership reiht sich in eine Auswahl an klangvollen Namen, wie Borussia Mönchengladbach, Sporting Lissabon oder Schachtar Donezk, ein. Wie diese Vereine, werden auch die Rangers mit lizenzierten Spielern und akkurat modelliertem Stadion in der kostenlosen Fußballsimulation inbegriffen sein.

"Die Fanbasis wird sich freuen, der UFL Gaming-Community beizutreten"

Wie schon einige Partner zuvor, zeigen sich auch die aktuell beteiligten Parteien höchst euphorisch über diese Partnerschaft. Director of Commercial & Marketing bei Glasgow Rangers, James Bisgrove, schwärmt in besonders hohen Tönen vom Spiel:

"Wir haben schon Gameplay für das Ibrox-Stadion aus UFL gesehen und es sieht fantastisch aus. Wir sind uns sicher, dass sich die globale Fanbasis der Rangers sehr darüber freuen wird, der UFL Gaming-Community beizutreten."

Damit werden Spieler das legendäre "Old Firm" in der Free-to-Play Sportsimulation austragen können. Ob dabei die fantastische Derbyatmosphäre wirklich aufkommt, bleibt noch abzuwarten, da noch kein Gameplay aus UFL gezeigt wurde. Die erste Enthüllung von In-Game-Material steht jedoch kurz bevor.

