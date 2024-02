Als "The Old Firm" wird das Duell der beiden großen schottischen Klubs Glasgow Rangers und Celtic Glasgow bezeichnet.

Die beiden Vereine dominieren den Fußball in Schottland in allen Belangen. Sportlich, finanziell und vor allem von der Anzahl ihrer Fans rangieren die beiden Rivalen weit vor der Konkurrenz.

Die besondere Rivalität zwischen Rangers und Celtic entstammt aber nicht allein der sportlichen Situation oder der räumlichen Nähe - schließlich kommen beide aus Glasgow -, sondern beruht auch auf religiösen Aspekten: Rangers FC ist der Verein der Protestanten, Celtic als Klub der irischen Einwanderer ist hingegen stark katholisch geprägt.

Wann gab es das "Old Firm" zum ersten Mal?

"Old Firm" gehört zu den ältesten Derbys der Welt, es ist das am häufigsten gespielte Derby in Europa. Bereits am 28. Mai 1888 trafen Celtic und Rangers erstmals aufeinander, Celtic behielt im Heimspiel, einem Freundschaftsspiel vor 2000 Zuschauern, mit 5:2 die Oberhand. Für Celtic erzielte damals Stürmer Neil McCallum das erste Tor der Old-Firm-Geschichte. In den bisherigen 438 Begegnungen (Stand: Ende 2023) gewannen die Rangers das Derby 169-mal, die Celtics konnten 167 Siege einfahren. 102 Spiele endeten unentschieden.

"Old Firm" als Benefizspiel

Die erbitterte Rivalität ruhte 1971 kurz. Am 2. Januar 1971 starben im Ibrox-Park, dem Stadion der Rangers, bei einem Unglück 66 Menschen. Daraufhin trugen die Rivalen Celtic und Rangers ein Benefizspiel aus. Zugunsten der Hinterbliebenen spielte eine gemischte Mannschaft aus Rangers- und Celtic-Spielern gegen eine schottische Auswahl. Über 80.000 Zuschauer kamen zu dieser Partie in den Hampden-Park, das Stadion, in dem ansonsten die schottische Nationalmannschaft ihre Heimspiele austrägt.

Der Name "Old Firm" (wörtlich etwa "Alte Firma") existiert bereits seit rund 100 Jahren und entstand, als die Dominanz der Glasgower Klubs im schottischen Fußball begann. Beide Vereine profitierten von den zahlreichen Spielen gegeneinander, die das Interesse vieler Zuschauer weckten, finanziell so sehr, dass sich der Begriff einprägte. Das Ligaspiel am 02. Januar 1939 sahen beispielsweise 118.567 Zuschauer - bis heute Rekord für ganz Großbritannien.

Celtic und Rangers dominieren in Schottland

Bei der Titelvergabe in der schottischen Meisterschaft führt seit rund 40 Jahren kein Weg an den beiden Klubs aus Glasgow vorbei. Der FC Aberdeen feierte 1985 den Titel in Schottland, seitdem heißt der schottische Meister jedes Jahr Celtic oder Rangers.