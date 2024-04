Olayo verlängert am Valznerweiher

Armin Olayo wird auch in der kommenden Saison das Tor des 1. FC Nürnberg II hüten. Der 21-Jährige Nachwuchstorhüter, der im Vorjahr von Eintracht Trier an den Valznerweiher gewechselt war, zeigte eine starke Entwicklung und hat nun seinen Vertrag verlängert. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Armin weiterhin Teil des Torhüter-Teams in der U 23 ist. Er ist sehr engagiert und hat im vergangenen Jahr einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht", erklärt NLZ-Leiter Michael Wiesinger.