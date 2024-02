OL greift West Ham öffentlich an: Platzte der Benrahma-Wechsel erst in "letzter Minute"?

Nach dem geplatzten Wechsel von Said Benrahma hat Olympique Lyon deutliche wie öffentliche Kritik an West Ham United geübt. Hammers-Cheftrainer David Moyes sprach von "Last-Minute-Problemen".

Sein Wechsel nach Lyon platzte am Donnerstag: Said Benrahma. imago images

Zum Kader West Hams für das Heimspiel gegen AFC Bournemouth am Donnerstagabend (1:1) gehörte Said Benrahma schon nicht mehr. Der Premier-League-Klub hatte dem Angreifer die Erlaubnis erteilt, für seinen Medizincheck nach Lyon zu fliegen. Dort sollte der Algerier am letzten Tag der Transferfrist noch als Neuzugang vorgestellt werden. Eine Leihe mit Kaufpflicht oder -option stand im Raum.

Auf die offizielle Verkündung warteten die OL-Fans allerdings vergeblich. Bemerkenswert deutlich - und zudem öffentlich - äußerte sich der abstiegsbedrohte Tabellen-16. der Ligue 1 am Freitag. Unmissverständlich ist schon die Überschrift der Stellungnahme auf der OL-Website: "Die Gründe für das Scheitern des Transfers von Said Benrahma".

Die Franzosen bedauern "zutiefst", dass der Transfer gescheitert ist - und geben dem vermeintlich abgebenden Verein die alleinige Schuld dafür. West Ham habe es "trotz aller getroffenen Vereinbarungen nicht geschafft, die erforderlichen Verwaltungsverfahren abzuschließen".

Benrahma jedenfalls hatte sich rechtzeitig in Lyon eingefunden, um alle medizinischen Tests hinter sich zu bringen. Die beiden Vereine hätten auch eine "vorläufige Transfervereinbarung unterzeichnet", Lyon sich zudem die Genehmigung der Direction Nationale du Controle de Gestion eingeholt, um den Deal "reibungslos und transparent" abzuwickeln.

"Trotz wiederholter Mahnungen"

Haken an der Geschichte: "Bis zum frühen Abend hatte West Ham trotz wiederholter Mahnungen von OL und einer kontinuierlichen gegenseitigen telefonischen Kommunikation nie ein technisches Verfahren von seiner Seite aus eingeleitet", macht Lyon in seinem Schreiben deutlich.

Das passt nicht wirklich zur Aussage von West Hams Trainer David Moyes, der "Probleme in letzter Minute mit dem Vertragswerk" für den gescheiterten Transfer verantwortlich macht. Die Franzosen jedenfalls sehen ein "unverständliches Verhalten, das Fragen aufwarf". Das internationale Transferzertifikat habe so "nicht vor Ablauf der Frist beantragt werden" können. OL schreibt von einer tiefen Respektlosigkeit West Hams - dem Verein, aber auch dem Spieler gegenüber.

Lyon behält sich rechtliche Schritte vor. Dabei gehe es einerseits um eine spätere - quasi nachträgliche - Validierung des Transfers von Benrahma sowie andererseits darum, "West Ham gegebenenfalls zur Rechenschaft zu ziehen".