Okugawa: Immer besser, immer früher

Im zweiten Jahr Bundesliga wird Masaya Okugawa zunehmend torgefährlich für Arminia. So richtig freuen konnte er sich über seinen Heimspiel-Premierentreffer gegen Wolfsburg allerdings nicht.

Immer besser, immer früher - so das Motto beim japanischen Flügelspieler. Sein erstes Tor für Arminia, seinerzeit am 25. Spieltag der vergangenen Saison, hatte der Japaner beim 2:1-Sieg in Leverkusen in der 57. Minute erzielt. Es war überhaupt das Bundesliga-Premierentor des heute 25-Jährigen, der zuvor in Deutschland in der Saison 2018/19 lediglich in der 2. Liga für Holstein Kiel zu fünf Treffern gekommen war.

Erster Treffer vor Bielefelder Publikum

In der jetzigen Spielzeit, seinem zweiten Jahr Bundesliga, netzte Okugawa schon dreimal ein. Nach 45.+2 Minuten war es am 4. Spieltag zur Führung beim späteren 1:3 in Mönchengladbach der Fall, dann jüngst beim 1:0-Sieg in Stuttgart in der 19. Minute. Nun schaffte der Uhrzeiger nur elf Umdrehungen, ehe der flinke Flügelspieler - wie zuletzt nach Vorarbeit von Patrick Wimmer - gegen Wolfsburg traf. Neu diesmal: Der Japaner jubelte erstmals vor heimischer Kulisse in Bielefeld.

So richtig freuen konnte sich Okugawa über all das schließlich aber nicht. "Schade, aber wir haben gut gespielt. Ja, schade", sinnierte er nach dem Abpfiff vor den Reportern. "Der Trainer hat mir gesagt, dass ich steil gehen soll. Ich hatte viel Platz, Patrick hat meinen Laufweg sehr gut gesehen, so konnte ich schießen", schilderte der von RB Salzburg gekommene Asiate sein 1:0, dem Teamkollege Fabian Klos später noch per Elfmeter das 2:0 folgen ließ, ehe die Wolfsburger eiskalt per Doppelschlag zurückkamen und zum 2:2-Endstand ausglichen.

Bitter für Bielefeld und Okugawa. "Die Gegentore sind ein bisschen einfach gefallen, das war sehr ärgerlich. Nach dem 2:1 hätten wir uns besser konzentrieren und den Kopf hochnehmen müssen, nicht so negativ sein dürfen."

Wie zum Beweis ging Okugawa schließlich verbal mit positivem Beispiel voran, indem er bereits auf die nächste schwere Auswärtsaufgabe für die Bielefelder hinwies. "Wir haben ja gut gespielt und ein Punkt ist okay. Jetzt müssen wir es im nächsten Spiel gegen die Bayern zeigen."