Okugawa auf den Spuren von Pagelsdorf und Buckley

In Arminias Bundesliga-Historie schlossen einige klangvolle Namen als beste Saisonschützen ab. Derzeit herrscht Flaute. Und die Statistik gegen den nächsten Gegner verspricht kaum Änderung

Mainz gegen Bielefeld - bei diesem Duell erzielte in der Bundesliga noch nie eine Mannschaft mehr als zwei Tore innerhalb einer Partie. In Mainz, wo es zwischen beiden Teams allerdings beim 3:2 n.V. im diesjährigen Pokalwettbewerb auch durchaus fulminant und torreich zuging, erzielte bei dieser Paarung sogar noch nie eine Mannschaft mehr als ein Tor, wenn es um Punkte ging. Und: Der aktuellen Form nach könnte das auch so bleiben, zumindest aus Bielefelder Sicht. In den zurückliegenden drei Spielen nämlich gelang Arminia kein einziger eigener Treffer mehr. Nun droht die Einstellung des Vereinsnegativrekords aus der Vorsaison, als man im Februar/März 2021 vier Spiele am Stück nicht ins Tor traf.

Während Stabilität und Kompaktheit zuletzt beim 0:1 in Dortmund über weite Strecken vorhanden waren, muss sich Trainer Frank Kramer, der nach seiner COVID-Erkrankung auf die Kommandobrücke zurückkehren soll, vor allem um die Belebung seiner Offensive kümmern. Die Harmlosigkeit zeigt sich auch darin, dass seine Mannschaft aktuell mit 22 Toren in 26 Spielen auf die - zusammen mit Zweitliga-Schlusslicht Ingolstadt - schlechteste Quote aller Klubs in den ersten drei Ligen kommt.

Okugawa als Lichtblick der mauen Arminia-Offensive

Arminias Schwäche ist auch eine Schwäche der zentralen Stürmer, die bisher allesamt mit Toren geizen. Drei Saisontore von Fabian Klos, dazu je zwei von Bryan Lasme und Janni Serra - damit kommt dieses Trio zusammen derzeit auf einen Wert, den in der Bielefelder Bundesliga-Historie bislang am Ende immer mindestens schon ein Akteur allein erreicht hatte. 1971/72 trafen Karl-Heinz Brücken und Jürgen Jendrossek jeweils siebenmal, 1981/82 war es Gerd-Volker Schock, der ein Jahr zuvor sogar 16-mal genetzt hatte. Ansonsten verfügten die Ostwestfalen fast immer über verlässlichere Tore-Lieferanten, darunter klangvolle Namen wie Stefan Kuntz (bester Torschütze 1996/97 und 1997/98 mit 14 bzw. elf Treffern), Bruno Labbadia (elf Tore 1999/2000) oder dem mehrfach besten Bielefelder Saisonschützen Artur Wichniarek, dessen Bestmarke mit 13 Toren von 2008/09 resultiert.

In dieser Saison hat sich der Japaner Masaya Okugawa bislang zum treffsichersten Spieler entwickelt. Mit schon acht Toren wandelt er als offensiver Mittelfeldspieler auf den Spuren weiterer großer Ex-Spieler auf ähnlicher Position, die früher auch das Trikot der Ostwestfalen trugen. So schwangen sich etwa Frank Pagelsdorf (1982/83 mit elf Toren) und Delron Buckley (2004/05, 15 Tore) einst "aus der Tiefe" zu den besten Vollstreckern des DSC in einer Spielzeit auf.