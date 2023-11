"Oktopus" Medvedev fischt fast jeden Ball: Rublev kämpft mit den Tränen

Daniil Medvedevs Start in die ATP Finals ist gelungen. Am Montagabend schlug er dank einer zeitweise fantastischen Vorstellung seinen russischen Landsmann Andrey Rublev 6:4, 6:2. Der verzweifelte besonders in einer Szene.

Zum Heulen: Andrey Rublevs starke Leistung wurde am Montagabend nicht belohnt. IMAGO/Marco Canoniero