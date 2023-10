"Kann es besser machen": Wembanyama nach Niederlage selbstkritisch

Victor Wembanyama feierte seine Premiere in der NBA-Vorbereitung. Bei der knappen Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder steuerte das Toptalent 20 Punkte für die Spurs bei.

Victor Wembanyama (am Ball) traf gegen die Oklahoma City Thunder acht seiner 13 Würfe. NBAE via Getty Images

Supertalent Victor Wembanyama hat sein Debüt in der NBA-Vorbereitung gegeben und dabei 20 Punkte erzielt. Dennoch unterlag der Franzose mit den San Antonio Spurs bei den Oklahoma City Thunder am Montagabend (Ortszeit) 121:122. Wembanyama traf acht seiner 13 Würfe und verbuchte in den 19 Minuten auf dem Feld fünf Rebounds.

"Er ist einfach rausgegangen und hat Basketball gespielt", sagte Spurs-Trainer Gregg Popovich. "Wir sind noch dabei herauszufinden, wo wir seine Fähigkeiten am besten einsetzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich überhaupt sicher ist. Aber er ist ein schlauer Kerl, also wird er es herausfinden."

Ich habe einfach versucht, immer Energie zu geben. Victor Wembanyama

Der 2,24 m große 19-Jährige zeigte sich indes selbstkritisch: "Ich bin ein Neuling, also muss ich hart spielen und 100 Prozent geben. Ich habe einfach versucht, immer Energie zu geben. Aber ich kann es besser machen", sagte Wembanyama, der beim NBA-Draft an erster Stelle ausgewählt worden war.

Die Spurs treffen am Freitag (Ortszeit) in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf Miami Heat, die Reguläre Saison startet für Wembanyama und Co. am 25. Oktober gegen Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks.

LeBron spielt ebenfalls erstmals in der aktuellen Vorbereitung

Auch der derzeit noch prominenteste Spieler der Liga, LeBron James, spielte gut zwei Wochen vor dem Saisonstart am 24. September erstmals in der Vorbereitung. Mit den Los Angeles Lakers holte James einen Sieg gegen die Brooklyn Nets. In seinen 17 Minuten verbucht er zehn Punkte, fünf Vorlagen und drei Rebounds.

Isaiah Hartenstein kam mit den New York Knicks zu einem 114:107 gegen die Boston Celtics. Der Center spielte 20 Minuten, erzielte neun Punkte, holte drei Rebounds und legte drei Körbe für Mitspieler auf.