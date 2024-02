Okazaki kündigt Karriereende an: "Komme an meine körperlichen Grenzen"

Shinji Okazaki wird seine Karriere im Sommer beenden. Das kündigte der 37-jährige Ex-Bundesligaprofi am Montag an.

Seit 2023 spielt Shinji Okazaki für den VV St. Truiden. Konnte der Japaner in der Vorsaison noch 30 Spiele für den von Thorsten Fink trainierten belgischen Erstligisten absolvieren, waren es in der laufenden Spielzeit bislang nur fünf. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück - und ließen einen Entschluss reifen. Der ehemalige Stuttgarter und Mainzer wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. "Als Fußballspieler habe ich alles gegeben, aber als Sportler muss man auch auf seinen Körper hören. Heute komme ich an meine körperlichen Grenzen", wird er in einer Mitteilung seines Vereins zitiert.

Derzeit kämpft der ehemalige Nationalspieler (119 Länderspiele für Japan, Asienmeister 2011) mit einer Knieverletzung. "In den verbleibenden Wochen werde ich alles tun, um wieder fit zu werden", sagt er.

Bundesliga in Stuttgart und Mainz, Titel in England und Aufstieg in Spanien

Okazaki bestritt in seiner Karriere unter anderem 128 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart und Mainz 05. Die Schwaben waren es auch, die den Stürmer im Januar 2011 aus seiner japanischen Heimat nach Deutschland holten. Seinen größten Vereinserfolg feierte Okazaki allerdings nicht mit dem VfB oder den Mainzern, die er 2015 nach zwei Jahren in Richtung England verließ: 2016 gewann er mit Leicester City völlig überraschend die Premier League. In 36 von 38 Ligaspielen stand er auf dem Platz, erzielte fünf Tore und gab zwei Vorlagen. Im selben Jahr wurde er zu Asiens Fußballer des Jahres gewählt.

2019 zog es ihn in die zweite spanische Liga, auch dort war Okazaki erfolgreich: SD Huesca schoss er mit zwölf Toren zum Aufstieg in La Liga und spielte dort ein weiteres Jahr, bevor er über eine Zwischenstation in Cartagena 2022 schließlich in Belgien landete - wo er nun im Sommer aufhören wird.