Oilers verstärken ihre Defensive mit Ekholm

An diesem Freitag um 21 Uhr MEZ ist Schluss: Bis zur sogenannten "Trade Deadline" können die Klubs der NHL noch Spieler tauschen und erwerben und sich für die Play-offs verstärken. Schon jetzt ist mächtig viel los. Auch Leon Draisaitls Edmonton Oilers wurden am Dienstag aktiv.

Neu im Team der Oilers: Mattias Ekholm kommt aus Nashville. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Defensive ist die große Schwäche der Oilers, deren Offensive mit dem besten Power-Play die beste der NHL ist. Am Dienstag reagierten sie darauf. Zunächst gaben die West-Kanadier den glücklosen finnischen Stürmer Jesse Puljujärvi an die Carolina Hurricanes ab, um dessen drei Millionen Euro Gehalt freizubekommen. Anschließend holten sie den schwedischen Verteidiger Mattias Ekholm von den Nashville Predators und einen Draftpick der sechsten Runde 2024. Dafür mussten sie mit Tyson Barrie ihren besten Offensivverteidiger abgeben, mit Reid Schaefer zudem ein Sturmtalent sowie ihren Erstrundendraftpick 2023 und den Viertrundenpick 2024.

Der 32-jährige Ekholm gilt als exzellenter Verteidiger im besten Sinne, spielt eigentlich auf der linken Seite, kann aber auch nach rechts wechseln. Gut für die Oilers: Ekholms Vertrag läuft nach dieser Saison weitere drei Jahre, er kostet sie pro Spielzeit sechs Millionen Euro. Auch deshalb mussten sie die Pille schlucken und Barrie abgeben, der 4,5 Millionen Euro pro Saison verdient. Barries Position als Quarterback im Power-Play dürfte in Edmonton nun der junge Evan Bouchard übernehmen. Ekholm wiederum kündigte an, bereits in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) sein Debüt im Prestige-Duell mit den Toronto Maple Leafs für die Oilers geben zu wollen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mit Ekholm nicht alle Defensivprobleme gelöst sein dürften. Auch im Tor hakt es, wo der im vergangenen Sommer verpflichtete Jack Campbell ein Unsicherheitsfaktor ist und dadurch zu viel Verantwortung auf dem jungen Stuart Skinner liegt.

Edmonton belegt aktuell Rang sieben in der Western Conference. Es sind nur vier Zähler Abstand auf Rang eins (Las Vegas), aber auch nur fünf auf Calgary, das aktuell die Play-offs verpassen würde. Ob die Oilers bis Freitag weitere Trades machen? Ein Rechtsaußen mit Torriecher sowie ein Center, der gut bei Bullys ist, würden dem Team guttun.

Rangers holen Blackhawks-Legende - Quick-Transfer

Auch außerhalb Edmontons tut sich viel. Den Anfang machten zuletzt die Teams aus der Eastern Conference, die mächtig aufrüsten. Aktuell die New York Rangers, die sich in der Nacht die Dienste von Chicagos Legende Patrick Kane sicherten. Zuvor hatten sie bereits Vladimir Tarasenko aus St. Louis verpflichtet.

Die Los Angeles Kings trennten sich derweil von ihrem langjährigen Torwart Jonathan Quick, der 2012 und 2014 großen Anteil am Gewinn des Stanley Cups hatte. Quick ging zu den Columbus Blue Jackets, die dafür Torwart Joonas Korpisalo und Verteidiger Vladislav Gavrikov nach Los Angeles schickten. An Letzterem galten auch die Oilers als interessiert. Aber die entschieden sich für Ekholm.